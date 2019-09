Barassi a rejoint le groupe, quatre joueurs hors de l’entraînement

Le XV de France a officiellement accueilli mardi son nouvel élément. Pierre-Louis Barassi (21 ans), remplaçant au pied levé de Wesley Fofana, blessé, a rejoint les 30 Bleus au dîner dans leur hôtel de Kumamoto. Et ces derniers ont réservé une entrée festive au centre du Lyon OU.

À peine sur le sol nippon, @PIBarassi reçoit un accueil digne de ce nom de ses nouveaux partenaires du #XVdeFrance #NeFaisonsXV #RWC2019 pic.twitter.com/jeU5f4k2Kp — France Rugby (@FranceRugby) 24 septembre 2019

Le natif de Sélestat s’entraînait à part ce mercredi, tout comme Damian Penaud et Grégory Aldritt, selon les informations de L’Equipe. Pas d’inquiétude cependant pour le Clermontois et le Rochelais alors que Maxime Médard et Sébastien Vahaamahina, ménagés eux aussi mardi, s’exerçaient de nouveau normalement.

Bernard Le Roux est lui resté à l’hôtel, victime d’un état grippal.