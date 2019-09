Bamba: "Je suis dégoûté. Mais..."

Tout ça pour ça. Demba Bamba (21 ans, 7 sélections) a débuté la préparation de la Coupe du monde au Japon convalescent, suite à une opération des cervicales, il n'aura disputé que 33mn de jeu dans ce Mondial lors de la victoire sur l'Argentine (23-21), avant de quitter la compétition sur blessure. Le pilier droit lyonnais, victime d'une blessure musculaire à une cuisse vendredi, à l'entraînement, quittera les Bleus lundi pour rentrer en France.

Remplacé par le Racingman Sedate Gomes Sa, Bamba ne pouvait qu'encaisser la nouvelle : "C’est dur. C’est le début de la compétition, on a travaillé dur pour en arriver là. Et malheureusement, ça s’arrête pour moi, a-t-il constaté sur rugbyworld.cup. Je suis dégoûté. Mais je me dis que ça fait partie du sport. (…) Ce que je retiens, malgré le fait de ne pas pouvoir continuer, c’est qu’à 21 ans, j’ai quand même fait mes premiers pas en Coupe du Monde. Ça, je peux le garder en mémoire. C’est du positif. Si j’en suis arrivé là, c’est que j’ai travaillé. Je vais continuer à bosser pour revenir encore plus fort", a promis l'ancien Briviste.