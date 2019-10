Australie: Un centre de 19 ans face à l'Angleterre 

"Je ne pense pas que ce soit pertinent. Le plus important, ce sera le match de samedi prochain." Dès le coup de sifflet final face à la Géorgie (27-8), Michael Cheika a basculé sur le choc à venir face à l'Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde au Japon. Un rendez-vous samedi, à Oïta (9h15), que les Wallabies seront pourtant loin d'aborder ce rendez-vous dans la peau des favoris face à un adversaire qu'ils avaient condamné dès la phase de poules lors du dernier Mondial 2015, mais qui a depuis largement remis les compteurs à zéro, puisque les joueurs d'Eddie Jones restent sur un terrible 6-0 dans les confrontations avec les vice-champions du monde.

Pour tenter de renverser les pronostics, Cheika, s'il maintient toute sa confiance à son habituel paquet d'avants emmenés par son indispensable capitaine Michael Hooper et son non moins précieux alter-ego de la 3e ligne, David Pocock, continue de chercher la bonne formule chez les trois-quarts. A commencer par une charnière, où une 4e combinaison va être expérimentée en 5 matches : Will Genia fera la paire avec Christian Lealiifano. Remis de sa commotion face aux Géorgiens, Kurtley Beale retrouve le poste d'arrière, tandis que Reece Hodge, de retour après 3 semaines de suspension, débutera sur une aile. A leurs côtés, le minot Jordan Petaia (19 ans, 2 sélections), après avoir marqué les esprits pour ses débuts internationaux lors de ce Mondial, passe de l'aile et déloge l'ancien Toulonnais James O'Connor pour prendre le centre de l'attaque au côté de Kerevi. Le gabarit de Petaia (1,90m, 98kg) devra être une réponse au défi tout en puissance imposé par les Anglais et leur bulldozer Manu Tuilagi.

Le XV australien : Beale - Koroibete, Petaia, Kerevi, Hodge - (o) Lealiifano, (m) Genia - Hooper, Nasairani, Pocock (Cap.) - Arnold, Rodda - Alaalatoa, Latu, Sio.

Remplaçants : Uelese, Slipper, Tupou, Coleman, Salakaia-Loto, White, To'omua, O'Connor.

Team announcement @wallabies have announced their team to play @EnglandRugby in the quarter-finals at #RWC2019#ENGvAUS #WebbEllisCup



Find out where you can watch at https://t.co/z0BgdPYBjN pic.twitter.com/iLuuWfaa2V