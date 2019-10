Angleterre: Jones se moque de Gatland avant la petite finale

Eddie Jones a beau préparer une finale de Coupe du monde que l'Angleterre disputera face à l'Afrique du Sud samedi prochain, à Yokohama (10h), le sélectionneur du XV de la Rose trouve le moyen de se payer la tête de Warren Gatland.

L'inimitié entre les 2 techniciens n'est un secret pour personne et Jones a réagi de façon très caustique lorsqu'on lui a rapporté les propos du sélectionneur néo-zélandais du pays de Galles, lequel s'était demandé si les Anglais n'avaient pas joué sa finale avant l'heure lors de son chef d'oeuvre signé aux dépens des All Blacks en demi-finales. "Eh bien, les gars (il s'adresse aux journalistes), vous pouvez adresser mes meilleurs voeux à Warren afin qu'il apprécie le match pour la 3e place vendredi contre les All Blacks", a-t-il ainsi lancé avec un sourire moqueur.

Le XV du Poireau tentera vendredi, à Tokyo (10h), de décrocher la 3e place de ce Mondial nippon face à la Nouvelle-Zélande.