Angleterre: Ford en 10 contre les All Blacks

Après l'option de la puissance privilégiée et couronnée de succès en quarts de finale contre l'Australie (40-16), l'Angleterre d'Eddie Jones change son fusil d'épaule pour le choc monumental de la demi-finale de Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande ce samedi, à Yokohama (10h).

Le sélectionneur du XV de la Rose revient à un système plus traditionnel avec le retour en tant que titulaire au poste de n°10 de George Ford avec Owen Farrell repositionné en 12 et Manu Tuilagi qui glisse en tant que second centre. "A chaque match, nous examinons les conditions de jeu, l’opposition, ce que nous pensons devoir faire, ce que nous devons enlever à nos adversaires. C’est la meilleure équipe pour nous. Ce sont nos chevaux pour la course", a commenté Jones en conférence de presse. Sans donner plus d'indications sur les possibilités tactiques qu'offre cette configuration, où la force du jeu au pied anglais est toutefois censée être mise à l'honneur avec l'association de ces deux n°10.

Le XV de la Rose : Daly - Watson, Tuilagi, Farrell (Cap.), May - (o) Ford, (m) Youngs - Underhill, B. Vunipola, Curry - Lawes, Itoje - Sinckler, George, M. Vunipola.

Remplaçants : Cowan-Dickie, Marler, Cole, Kruis, Wilson, Heinz, Slade, Joseph.