All Blacks: Lunettes inédites pour Ardie Savea face au Canada !

Comme le Vannetais Florian Cazenave ou l'Italien Ian McKinley avant lui, le All Black Ardie Savea va jouer les pionniers en Coupe du monde ce mercredi, puisque le 3e ligne va devenir à l'occasion du match de la Nouvelle-Zélande face au Canada mercredi, à Oita (12h15) le premier joueur porteur de lunettes dans la compétition. Une nécessité, puisque Savea, dont la vue avec son oeil gauche s'est dégradée, a désormais besoin de cet équipement pour ne pas risquer de devenir aveugle.

"Tout est peu flou. J'ai dit au médecin des All Blacks, Tony Page, que cela empirait", explique sur le site des Blacks le remplaçant face aux Canucks. World Rugby a autorisé en début d'année les joueurs à la vision altérée à porter ses lunettes adaptées et sans danger pour celui qui les porte comme pour ses adversaires. "Au niveau de la vision et de la vue, c'est assez agréable, et maintenant il s'agit juste de s'y habituer", explique-t-il, convaincu par l'efficacité de cet outil, malgré les conditions japonaises : "l'humidité monte jusqu'à 90 %, il fait environ 20°C et les All Blacks s'entraînent dur", a ainsi décrit le Doc des doubles champions du monde.

On notera dans la composition totalement inédite des Néo-Zélandais une autre grande première avec la réunion, là aussi inédite en Coupe du monde, de 3 frères, Scott, Beauden et Jordie Barrett. Du jamais vu !

The @AllBlacks have announced their team for #NZLvCAN on Wednesday.



