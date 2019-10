All Blacks: Les frères Barrett plus forts que le deuil

Fratrie la plus célèbre du rugby mondial depuis que Beauden, Scott et Jordie ont évolué tous les trois sous les couleurs de la première nation mondiale, les Barrett, lancés à l'assaut de la Coupe du monde au Japon pour ce qui serait un 3e titre consécutif pour le pays du long nuage blanc, auraient pu rentrer au pays en cours de compétition après avoir appris le décès de leur grand-père, a révélé en conférence de presse Beauden Barrett. Mais les frangins ont choisi le maillot frappé de la fougère argentée en disputant le quart de finale de ce Mondial nippon sous les yeux de leur père, présent samedi dernier en tribunes pour assister à la large victoire sur l'Irlande (46-14).

Here they are, the 23 All Blacks to take on England on Saturday night.



FULL STORY ➡️ https://t.co/R0zPuZyVSZ#BACKBLACK #RWC2019 pic.twitter.com/FjWo57ldHg — All Blacks (@AllBlacks) October 24, 2019

"Ça a été une semaine difficile pour notre père et pour nous tous, alors c'était super de pouvoir partager ce moment avec lui. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle «Smiley». L'équipe nous a beaucoup soutenus, et on nous a toujours laissé la possibilité de rentrer au pays si nécessaire. C'est génial que papa soit là", a expliqué celui qui a été sacré deux fois meilleur joueur de la planète (2017, 2018).

Samedi, à Yokohama (10h), les 3 Barrett seront concernés par la demi-finale contre l'Angleterre entre Jordie sur le banc des remplaçants, Beauden une nouvelle fois titulaire à l'arrière et surtout - la surprise du chef Steve Hansen - Scott, habituel deuxième ligne, repositionné sur le côté fermé de la troisième ligne. Dans une innovation inhabituelle chez des Blacks plutôt conservateurs, mais aussi une volonté évidente de donner du poids au pack néo-zélandais déjà emmené par l'attelage composé de Brodie Retallick et Sam Whitelock, tout en multipliant les options en touche, un secteur dans lequel les Blacks avaient souffert lors de la dernière confrontation entre les 2 équipes en novembre dernier, à Twickenham (15-16).

Le XV néo-zélandais : B. Barrett - Reece, Goodhue, Lienert-Brown, Bridge - (o) Mo'unga, (m) A. Smith - Read (cap.), A. Savea, S. Barrett, Whitelock, Retallick - Laulala, Taylor, Moody.

Remplaçants : Coles, Tuungafasi, Ta'avao, Tuipulotu, Cane, Perenara, Williams, J. Barrett.