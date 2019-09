All Blacks: Jacobson forfait, Frizell au Mondial

A une semaine du coup d'envoi de la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.), où la Nouvelle-Zélande va tenter d'enchaîner un 3e titre de rang, les All Blacks enregistrent un forfait avec le renoncement de Luke Jacobson (22 ans, 2 sélections).

Ironie de l'histoire, c'est suite à la victoire fleuve contre les Tonga (92-7) que Jacobson a ressenti des symptômes post-commotion cérébrale lors du premier entraînement des joueurs de Steve Hansen sur le sol japonais.

"Si la conversation qu'on a eue (avec Jacobson) a été difficile, la décision a été très simple (à prendre). Nous avons le devoir de prendre soin de nos joueurs et la santé de Luke passe au-dessus de toute autre considération", a expliqué le sélectionneur néo-zélandais, cité dans un communiqué. C'est Shannon Frizell (25 ans, 5 sélections) qui bénéficie de ce coup dur pour rejoindre les doubles champions du monde en titre avant le choc face aux Springboks le samedi 21 septembre pour leur entrée en lice dans la compétition.

️ NEWS | All Blacks loose forward Luke Jacobson has been ruled out of the Rugby World Cup in Japan, after suffering a delayed onset of concussion. We wish you well in your recovery Luke and can't wait to see you back in 2020!



