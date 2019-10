All Blacks: Chez les Barrett, les vaches, c'est sacré !

"Ni l'un ni l'autre ne sont là ce soir, ils sont trop occupés à traire les vaches et à faire des trucs à la maison." Au Japon, les frères Barrett, Scott, Beauden et Jordie, tous titulaires, avaient beau se compter trois sous le maillot des All Blacks lors de la victoire des doubles champions du monde en titre contre le Canada (63-0) mercredi - une première dans l'histoire de la sélection et de la compétition - leurs parents, aussi fiers soient-ils de leur chère progéniture, n'ont pas fait le déplacement au pays du soleil levant. Pas encore. C'est qu'il y la ferme familiale à gérer en Nouvelle-Zélande.

"Papa a regardé le match à la maison, posé pour boire sa Guinness", a révélé Beauden Barrett qui, tout comme Scott, lui aussi laissé au repos, ne sera pas concerné par le match contre la Namibie, programmé dimanche (6h45) et que jouera en revanche le cadet Jordie, titularisé par Steve Hansen et son staff au poste d'ouvreur avec Aaron Smith à la mêlée.

Mais ce nouveau match forcément déséquilibré sera surtout marqué par le retour de blessure du très précieux Brodie Retallick, qui n'a toujours pas joué une seule minute de jeu dans ce Mondial nippon et va pouvoir tester son épaule touchée lors du dernier Rugby Championship.

Compo de la Nouvelle-Zélande pour jouer la Namibie



Seuls 3 joueurs titulaires vont enchaîner contre la Namibie ; Jordie Barrett va faire ses débuts en tant qu'ouvreur

Dimanche 6 octobre

Pour la Namibie, il s'agira d'éviter une déroute historique. Dans cette optique, le retour du capitaine et joueur de Colomiers Johan Deysel ne peut être qu'une bonne nouvelle. Lui aussi blessé à une épaule, le centre n'avait pas été en mesure de postuler lors du premiers match de sa formation contre l'Italie, avant de réapparaître en tant que remplaçant face aux Springboks.

Le XV namibien : Tromp - Klim, Newman, Deysel (Cap.), Greyling - (o) Kisting, (m) Stevens - Venter, Forbes, Gaoseb - Uanivi, Van Lill - De Klerk, van Jaarsveld, Rademeyer.

Remplaçants : Nortje, Theron, Coetzee, Retief, Booysen, Jantjies, De La Harpe, du Toit.