All Blacks: Bill Williams dans les 31, pas Franks

Le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, Steve Hansen, a mis fin au suspense et révélé les élus pour la Coupe du monde au Japon (20 septembre – 2 novembre) ce mercredi.

On note la présence du capitaine Kieran Read, du deuxième ligne Sam Whitelock et de Sonny Bill Williams, qui sera, à 34 ans, le plus vieil élément de l’effectif. Ces trois trentenaires (33 ans pour Read, 30 ans pour Whitelock) brigueront une troisième couronne mondiale consécutive. Contrairement à un autre vétéran, le pilier Owen Franks (31 ans, 108 sélections), qui reste à quai.

Autre surprise avec la non-sélection du centre Ngani Laumape, pourtant auteur de 2 essais lors du dernier Rugby Championship, alors que l’arrière Ben Smith, peu convaincant, est bien présent. 19 joueurs vont faire l’expérience de leur premier Mondial.

Les 31 Blacks:

Talonneurs: Dane Coles, Liam Coltman, Codie Taylor

Piliers: Nepo Laulala, Joe Moody, Atu Moli, Angus Ta'avao, Ofa Tuungafasi

Deuxièmes lignes: Scott Barrett, Brodie Retallick, Patrick Tuipulotu, Samuel Whitelock

Troisièmes lignes: Sam Cane, Luke Jacobson, Kieran Read (cap.), Ardie Savea, Matt Todd

Demis de mêlée: TJ Perenara, Aaron Smith, Brad Weber

Demis d’ouverture: Beauden Barrett, Richie Mo'unga

Centres: Ryan Crotty, Jack Goodhue, Anton Lienert-Brown, Sonny Bill Williams

Ailiers et arrières: Jordie Barrett, George Bridge, Rieko Ioane, Sevu Reece, Ben Smith