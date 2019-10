Afrique du Sud: Un record de 665 sélections pour contrer le Japon

Afin de contrer une équipe japonaise en pleine euphorie, mais que les Springboks avaient surclassé en match de préparation (41-7), Rassie Erasmus, le sélectionneur sud-africain, a choisi de miser sur les points forts de son équipe.

Le même groupe de 23 joueurs qui avaient dominé l'Italie (49-3) en phase de poules est aligné face aux Brave Blossoms avec un surpuissant paquet d'avants, emmené par Duane Vermeulen, nouveau recordman du nombre de sélections pour un n°8 sud-africain avec une 50e cape à son actif, mais aussi un banc fort de six avants, prêts à prendre la relève face au rythme échevelé que voudront imposer les Japonais. C'est un quinze de départ à pas moins de... 665 sélections, soit le total le plus élevé depuis le Mondial 2015, qui avait marqué la retraite des centurions Jean de Villiers, Victor Matfield et Bryan Habana. La ligne de trois-quarts pourra bien compter sur son feu-follet Cheslin Kolbe, remis de son entorse de la cheville.

Le XV sud-africain : W. Le Roux - Kolbe, Am, de Allende, Mapimpi - (o) Pollard, (m) de Klerk - P.S. du Toit, Vermeulen, Kolisi (cap.) - de Jager, Etzebeth - Malherbe, Mbonambi, Mtawarira.

Remplaçants : Marx, Kitshoff, Koch, Snyman, Mostert, Louw, H. Jantjies, F. Steyn.

