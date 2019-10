Afrique du Sud: Le Toulousain Kolbe forfait pour la demi-finale

"C'est un gros coup dur..." Rassie Erasmus, le sélectionneur sud-africain, le reconnait sans peine : le forfait de Cheslin Kolbe pour la demi-finale de Coupe du monde face au pays de Galles dimanche, à Tokyo (10h), est très préjudiciable.

Mal remis d'une blessure à la cheville contractée face au Japon en quarts de finale, l'ailier du Stade Toulousain n'est pas en mesure de disputer un choc d'une telle intensité et doit céder sa place à S'bu Nkosi.

Dans un quinze de départ reconduit pour le reste comme un seul homme, et un banc à nouveau de lourd tonnage avec six avants, c'est là le seul changement opéré par Erasmus, qui espère avoir l'opportunité de récupérer Kolbe dans le cas d'une qualification pour une éventuelle finale : "Tout le monde connaît sa qualité. Mais sa cheville le gênait déjà pour le quart de finale. Un Cheslin à 70 % n'est pas meilleur qu'un S'Bu à 100."

Le XV sud-africain : W.Le Roux - Nkosi, Am, de Allende, Mapimpi - (o) Pollard, (m) de Klerk - P.S. du Toit, Vermeulen, Kolisi (Cap.) - de Jager, Etzebeth - Malherbe, Mbonambi, Mtawarira.

Remplaçants : Marx, Kitshoff, Koch, Snyman, Mostert, Louw, H. Jantjes, Steyn.

