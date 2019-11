Afrique du Sud-Kolisi: "Nous sommes de races différentes mais..."

L'Afrique du Sud a conquis son 3e sacre mondial de rugby ce samedi aux dépens de l'Angleterre (32-12). Premier capitaine noir des Springboks, Siya Kolisi a guidé ses troupes vers le succès. Interrogé au coup de sifflet final sur ses premières impressions, le 3e ligne a immédiatement pensé au parcours chaotique de ces dernières années de son équipe: "Pour tout ce que l'équipe a traversé, nous avons fait face à de nombreux défis. Mais on savait que le peuple sud-africain était derrière nous, on est reconnaissant envers le peuple sud-africain."

Siya Kolisi a également souhaité mettre l'accent sur la mixité du groupe des Springboks: "Nous avons tellement de problèmes dans notre pays. Mais une équipe comme celle-là... Nous savons que nous venons d'horizons différents, nous sommes de races différentes mais nous sommes venus ensemble avec un objectif commun et nous voulions l'accomplir. (...) On a montré qu'ensemble on peut réussir des choses."