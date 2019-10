Afrique du Sud-Erasmus: "Il y a vraiment un coup à jouer..."

Rassie Erasmus a déjà réussi une drôle de performance en transformant une équipe d'Afrique du Sud, moribonde à sa nomination en tant que nouveau sélectionneur en mars 2018, en finaliste de la Coupe du monde au Japon 20 mois plus tard.

Le capitaine Siya Kolisi confie ce que représente la #RWCFinal de la #RWC2019 et l'entraîneur Rassie Erasmus pour les @Springboks pic.twitter.com/oxJf3EWjVV — Rugby World Cup (@RugbyWorldCupFR) October 27, 2019

Dimanche, les Springboks sont venus à bout du pays de Galles (19-16) dans la seconde demi-finale de ce Mondial nippon pour gagner le droit de défier la redoutable Angleterre samedi prochain, à Yokohama (10h).

"On est en finale de Coupe du Monde. On a gagné un certain respect, mais il reste encore la moitié du chemin à faire, prévient le technicien. On aimerait vraiment gagner cette Coupe du Monde. Maintenant, on va affronter une belle équipe anglaise en finale, mais il y a vraiment un coup à jouer. On va peut-être même aller jusqu'au bout, on ne sait jamais."