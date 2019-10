A la chasse aux Eagles...

Avec notamment l’avènement de la Major League Rugby, le nouveau championnat professionnel américain, on a coutume de dire que le rugby US est un géant qui s’éveille. Pour le talonneur James Hilterbrand, ce serait même "l’heure du petit-déjeuner". Et donc de passer à table pour les prochains adversaires du XV de France dans cette Coupe du monde au Japon…

A ceci près que les Etats-Unis, tombés d’entrée dans ce Mondial nippon face à l’Angleterre (45-7), restent toujours bloqués à trois petites victoires en vingt-cinq matches de Coupe du monde. Une compétition dans laquelle les joueurs à la bannière étoilée, vainqueurs également du Japon par deux fois, n’ont plus gagné depuis 2011 et un succès sur la Russie (13-6). Quant à l’unique confrontation entre les deux nations, elle avait tourné largement à l’avantage des Bleus (41-14) en 2003. Et pourtant…

"Parce qu'on est les rois pour ça !"

Tout incite aujourd’hui, sinon à craindre la valeur de ces Eagles, à la prudence avec ces incorrigibles Français. Après tout, les joueurs de Brunel ont prouvé dès la seconde période face aux Pumas - qu’une seule pénalité ratée a privé de la victoire - qu’ils restaient cette équipe capable du meilleur comme du pire, et donc de s’écrouler dans un seul et même match.

C’est aussi avoir à l’esprit que l’équipe de France a déjà perdu en Coupe du monde face à une nation du Tier 2. C’était il y a huit ans, lors du Mondial néo-zélandais, face aux Tonga (14-19). Louis Picamoles était déjà présent, et le 91e capitaine de l’histoire, au relais mercredi de Guilhem Guirado dans un quinze de départ chamboulé par douze changements (*) en raison du match à suivre, dès dimanche, face aux Tonga, se garde bien d’affirmer que les Tricolores sont à l’abri d’une éventuelle décompression: "Rien ne me le fait dire, je ne l’ai pas dit, d’ailleurs. Parce qu’on est les rois pour ça ! (…) On a beaucoup parlé d’humilité, pour l’avoir vécu plusieurs fois… J’espère qu’on est assez matures dans nos têtes pour savoir qu’on ne peut pas se permettre de décompresser." L’ignorer, ce serait oublier aussi que les Français ont les moyens de gagner trois matches de rang pour la première fois depuis… le Mondial 2015.

Le typhon, qui menaçait Fukuoka mais a passé son chemin, n’a pas dissuadé Jacques Brunel de placer les débats sur le plan du défi physique, qui a permis aux Anglais de surclasser ces Américains, limités dans le jeu: "On se méfie de cette équipe américaine en raison des qualités physiques qu’elle développe, a expliqué un sélectionneur français inspiré par le XV de la Rose. L’Angleterre avait fait du bon boulot pour les dominer. On espère en faire de même." Pour une France qui gagne… à l’anglaise donc.

(*) Gaël Fickou, Yoann Huget et Arthur Iturria, qui glisse de deuxième en troisième ligne, sont les trois rescapés du quinze de départ face à l’Argentine.