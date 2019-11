Sonny Bill Williams devient le joueur le mieux payé de la planète

A peine retiré des All Blacks avec lesquels il a dû se contenter de la 3e place dans le dernier Mondial nippon, Sonny Bill Williams, le double champion du monde néo-zélandais de rugby à XV (2011, 2015), renoue avec ses premières amours.

'SBW', comme c'était annoncé depuis le début de semaine, s'engage avec le club de rugby à XIII du Wolfpack de Toronto, qui s'apprête à intégrer la Super League anglaise.

Un contrat de 2 ans, dont le montant n'a pas été précisé, mais a filtré la somme de 5 millions de livres sterling, soit 6,5 millions d'euros pour ces 2 prochaines saisons, qui font a priori de l'ancien Toulonnais le joueur le mieux payé de la planète rugby.

Official: The wait is over, Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) signs a 2-year contract to join the Wolfpack. #SBWTO | #RugbyDisrupters21



