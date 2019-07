James Graham fera don de son cerveau à sa mort

James Graham, le treiziste anglais, a décidé d'aider à sa manière les recherches sur les commotions cérébrales. Le joueur des St George Illawara Dragons a indiqué à Fox Sports, qu'il allait faire don de son cerveau à la science après sa mort.

"J’ai envoyé mes papiers mercredi, alors je suppose que lorsque je mourrai, mon cerveau et ma moelle épinière, si je suis à Sydney, iront à l’Université de Sydney pour qu’ils examinent, et, espérons-le, des avancées pourront être faites", a-t-il indiqué. Une initiative qui n'est pas isolée, puisque deux joueurs ont déjà fait de même par le passé, Peter Sterling et Mark Carroll.

Les recherches avaient mis en lumière une maladie commune à ses deux joueurs.