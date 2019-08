Décès à Toulouse d’un jeune treiziste anglais

Le rugby anglais perd l’une de ses jeunes pousses. D’après les informations de la BBC, Archie Bruce, joueur de rugby à XIII du club des Batley Bulldogs, a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel ce dimanche à Toulouse. Le joueur de 20 ans avait fait ses débuts en tant que remplaçant lors du match de son équipe quelques heures plus tôt face au Stade Toulousain (46-0).

We are devastated to announce the passing of our young player Archie Bruce (20), who was found in his hotel bedroom early this morning, having made his debut against Toulouse yesterday evening.



Archie’s immediate family have been informed......cont pic.twitter.com/I8eVcbY8OX