C'est la pire nouvelle qui pouvait tomber sur la tête de Rafael Nadal et de ses fans. A dix jours du coup d'envoi de Roland-Garros, son tournoi fétiche, où il rêve de remporter un 22eme Grand Chelem pour prendre de l'avance sur Novak Djokovic et Roger Federer (20 chacun) dans la couse au "GOAT", le joueur espagnol est blessé. Absent pendant six semaines pour cause de fissure d'une côte, le n°4 mondial est revenu la semaine passée à Madrid, où il a été éliminé en quarts de finale par le futur vainqueur Carlos Alcaraz. A Rome, il avait parfaitement débuté en battant John Isner en deux sets, avant d'étouffer Denis Shapovalov dans la première manche de son huitième de finale ce jeudi soir (6-1). Mais il semblerait que la blessure au pied qui avait gâché la deuxième partie de sa saison l'an passée (deux matchs joués après Roland-Garros), s'est réveillée. Nadal, qui avait déroulé dans la première manche (70% de premières balles, aucun break concédé), s'est retrouvé mené 3-0 au début de la deuxième, mais il est parvenu à revenir à 4-4, avant de céder sa mise en jeu à 6-5, Shapovalov empochant le set sur sa deuxième occasion.

Nadal : "Comment serai-je dans une semaine ? Je ne sais pas"



Et même s'il a breaké d'entrée de troisième manche, Nadal a immédiatement perdu son service. A 2-2, le Majorquin a commencé à clairement baisser de rythme et a connu un gros trou noir, se faisant breaker blanc à 3-2, et laissant Shapovalov marquer douze points de suite pour mener 5-2. L'Espagnol boitait bas mais n'a pas pas voulu abandonner, et le Canadien a conclu facilement pour s'offrir sa deuxième victoire sur "Rafa", mais il n'en a pas fait des tonnes, sachant que son adversaire n'était plus que l'ombre de lui-même en fin de match. Tenant du titre à Rome, Nadal sera tête de série n°5 à Roland-Garros lors du tirage au sort la semaine prochaine. Mais sera-t-il présent dans le tableau ? Impossible à dire pour le moment, évidemment. "J'ai ressenti beaucoup de douleur dans mon pied. Je ne suis pas blessé mais ce n'est pas facile de vivre avec cette situation. C'est frustrant. Ce soir au milieu du deuxième set j'ai commencé à souffrir. Mais je dois dire bravo Shapovalov. Comment serai-je dans une semaine ? Je ne sais pas", a confié brièvement Nadal après le match. Le compte à rebours est lancé pour "Monsieur Roland-Garros"...

Ruud pour Shapovalov



Auteur de performances moyennes depuis le début de la saison européenne sur terre battue (huitième de finale à Monte-Carlo, quart à Barcelone, quart à Munich, seizième à Madrid), Casper Ruud sera bien au rendez-vous des quarts à Rome, après sa victoire 6-3, 6-4 en 1h36 sur Jenson Brooksby. Pour son premier match face à l’Américain, le n°10 mondial s’en est très bien sorti, servant notamment cinq aces et sauvant les trois balles de break que s’est procuré son adversaire. Deux breaks à 3-2 dans le premier set et à 1-1 dans le deuxième lui ont permis de l’emporter et de s’offrir un quart contre Shapovalov, qu'il a battu lors de leur seule confrontation, en finale à Genève l'an passé.