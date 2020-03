Les rumeurs n’ont cessé d’enfler, mais c’est désormais officiel. Ce mardi après-midi, l’organisation de Roland-Garros a officialisé, via son compte Twitter, le report de son édition 2020. Prévu initialement du 24 mai au 7 juin prochains, le tournoi se tiendra finalement du 20 septembre au 4 octobre. Une décision expliquée dans un communiqué et évidemment liée à la pandémie de coronavirus qui progresse dans le monde. Les mesures drastiques de confinement en France, effectives depuis ce mardi midi, ont visiblement poussé l’organisation à décider ce changement. En effet, ces mesures « rendent impossibles la préparation et l’organisation du tournoi aux dates initialement prévues. » Certains signes, plus tôt dans la journée, pouvaient laisser présager une telle décision. Ce mardi midi, les travaux de finition des Internationaux de France avaient officiellement cessé, comme le rapportait RMC Sport, après que la France est officiellement entrée dans un confinement beaucoup plus sévère qu’auparavant, et le site avait même fermé.

Le tournoi de #RolandGarros se jouera du 20 septembre au 4 octobre 2020 pic.twitter.com/oNMMAlvfRF — Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020

UNE FERMETURE DE SITE DUE À L’INTERDICTION DES DÉPLACEMENTS NON ESSENTIELS

Un report a donc été officialisé ce mardi après-midi, alors que ce Majeur ne fait pas partie de la période de six semaines de pause des circuits ATP et WTA. Cette dernière prend d’ailleurs officiellement fin le 20 avril prochain. Quant au Grand Chelem français, il aurait dû débuter un bon mois après. Mais avec le renforcement des mesures annoncées par le Président de la République Emmanuel Macron, et par le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, le chantier a dû s’interrompre, Porte d’Auteuil. L’interdiction des déplacements non essentiels aura donc eu raison du chantier… et de la tenue du tournoi en mai. Reste désormais à savoir qui aura les épaules assez larges pour succéder à Rafael Nadal et Ashleigh Barty, dans de telles circonstances.