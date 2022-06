Iga Swiatek n’a pas laissé Cori Gauff avoir l’espoir de soulever la Coupe Suzanne-Lenglen. Deux ans après son premier sacre et son avènement aux Internationaux de France, la numéro 1 mondiale a dominé de la tête et des épaules la finale du simple dames de l’édition 2022 de Roland-Garros. Visiblement nerveuse à l’entame de sa toute première finale en Grand Chelem à seulement 18 ans, « Coco » Gauff est totalement passée à côté de son jeu de service inaugural. Dès sa première balle de break, Iga Swiatek a pris les commandes puis a confirmé son ascendant en remportant sans trop de difficulté son premier engagement. L’Américaine, ne voulant pas sombrer dès le début de cette finale, a tenu bon et écarté quatre balles de break. Toutefois, la Polonaise n’a pas lâché sa proie et la cinquième a été la bonne pour permettre à Iga Swiatek de mener quatre jeux à rien.





Gauff a cru pouvoir renverser Swiatek



Cori Gauff a alors vu son adversaire réduire la pression et a pu débloquer son compteur mais la 23eme mondiale n’a pas été en mesure d’inverser la tendance dans ce premier set. En effet, dans la foulée, la tête de série numéro 1 du tournoi a tenu son service puis fait céder une nouvelle fois son adversaire. Si l’Américaine a sauvé une première balle de set sur son service, la deuxième a fait mouche, permettant à Iga Swiatek de mener une manche à rien après à peine plus d’une demi-heure. Les conditions de jeu ont alors évolué avec une luminosité moins importante, ce qui a visiblement dérangé la Polonaise. Dos au mur, Cori Gauff a mis plus d’intensité dans son jeu et fait vaciller Iga Swiatek comme rarement durant la quinzaine. A sa première balle de break de cette finale, l’Américaine a pris le service de la numéro 1 mondiale avant de confirmer pour mener deux jeux à rien.





Swiatek a terminé en boulet de canon



A la demande de la Polonaise, l’éclairage du Court Philippe-Chatrier a été allumé et la donne a totalement changé. Iga Swiatek a retrouvé le jeu qui fait merveille depuis quasiment quatre mois, devenant irrésistible. Dépassée dans l’échange, Cori Gauff n’a pas pu résister au retour de flamme de la tête de série numéro 1 des Internationaux de France. Effaçant sans trembler son break de retard, la Polonaise a lancé une série de cinq jeux qui a scellé le sort de la rencontre. L’Américaine a tenu bon sur son service pour contraindre Iga Swiatek à servir pour le titre. Toutefois, la numéro 1 mondiale n’a pas craqué, ne laissant qu’un point à Cori Gauff dans ce dernier jeu. Au bout de seulement 68 minutes, Iga Swiatek est allée chercher son deuxième Roland-Garros à sa première balle de match (6-1, 6-3). Cette 35eme victoire consécutive permet à celle qui est plus que jamais la patronne du circuit féminin un sixième titre lors des six derniers tournois dans lesquels elle s’est engagée.