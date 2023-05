Rafael Nadal n’aura pas réussi à se remettre à temps. Ce jeudi, le Majorquin a officialisé lors d’une conférence de presse son forfait pour Roland-Garros. Sacré à quatorze reprises dans le tournoi parisien, « Rafa » devra attendre pour espérer décrocher un quinzième titre Porte d’Auteuil. Cette nouvelle était redoutée par les fans de tennis, l’Espagnol n’étant plus apparu sur les courts depuis le mois de janvier dernier et sa défaite lors du deuxième tour de l’Open d’Australie. Il s’agira de sa première absence à Roland-Garros depuis 2005, alors qu’il a déjà dû renoncer aux Masters 1000 de Monte-Carlo, Rome et Madrid.

« L’année prochaine sera sans doute ma dernière année »



Souffrant du psoas-iliaque gauche, Rafael Nadal a annoncé la nouvelle, pour son plus grand désarroi. L’Espagnol va prendre une pause de plusieurs mois avant de tenter de revenir pour « sans doute sa dernière année » : «la lésion n'a pas évolué comme je le voulais. Je ne suis pas en mesure de jouer à Roland-Garros. Vous pouvez imaginer combien c'est difficile pour moi de prendre cette décision, dictée par mon corps. […] L'année prochaine sera sans doute ma dernière année »