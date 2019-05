Ces deux-là sont immanquablement liés. Lauréats du double ici-même à Roland-Garros la saison passée, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont vécu un premier tour similaire en termes d’intensité et d’émotion dans le tableau simple de ces Internationaux de France 2019. Dimanche, le premier prenait le dessus sur l’Italien Marco Cecchinato, demi-finaliste sortant, au prix d’un scénario époustouflant (2-6, 6-7, 6-4, 6-2, 6-4). Et ce lundi, le second s’est montré lui aussi renversant face au Russe Daniil Medvedev, ni plus ni moins que la tête de série n°12 du tournoi (4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 7-5).

Arrivé à Paris sans grands repères sur la surface ocre – si ce n’est un huitième à Monte-Carlo et une demie à Budapest – Pierre-Hugues Herbert, qui a choisi cette année de délaisser le double pour mieux se consacrer à sa carrière solo, a d’abord subi les débats sur le Court 14 de la Porte d’Auteuil, surpris initialement par la densité de jeu d’un adversaire revanchard quant à lui. Eliminé d’entrée à Madrid comme à Rome ces dernières semaines, Daniil Medvedev montrait dans un premier temps son meilleur visage, celui du récent finaliste du tournoi de Barcelone et d’un demi-finaliste de Monte-Carlo capable de dominer coup sur coup Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic. Amplement suffisant pour empocher les deux premiers sets (6-4, 6-4).

Dans la troisième manche néanmoins, le Français dos au mur s’est libéré. Lui qui avait terminé le deuxième acte avec 13 coups gagnants au compteur a fini la partie avec 57 balles victorieuses à son actif – quand son opposant n’a eu de cesse de décliner, lesté sans doute par un dos récalcitrant. Après quatre heures environ de combat, "P2H" a donc porté le coup de grâce, en serrant les dents lui aussi (6-3, 6-2, 7-5 dans les sets à son avantage). Il pourrait retrouver au prochain tour son compatriote Benoît Paire, pour une opposition de styles assurément passionnante. Daniil Medvedev, lui, en est quitte pour une nouvelle désillusion à Roland-Garros, avec un troisième échec de rang au premier tour contre l’un de ces maudits Français. Après Benjamin Bonzi en 2017 et Lucas Pouille l’an passé.