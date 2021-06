Ruud sur sa lancée

ROLAND-GARROS (France, Grand Chelem, terre battue, 35 millions d'euros)

2eme tour

Gasquet (FRA)

Monfils (FRA, n°14)

Couacaud (FRA, WC) - Carreño Busta (ESP, n°12)

Alexander Zverev n’a pas été totalement serein mais a connu moins de difficultés. Poussé en cinq manches au premier tour par son compatriote Oscar Otte au premier tour de Roland-Garros, la tête de série numéro 6 a eu le dernier mot face à Roman Safiullin, issu des qualifications. Mais l’Allemand n'a toutefois pas été totalement serein. Manquant deux balles de break lors des trois premiers jeux, Alexander Zverev a ensuite dû en écarter une dans le sixième. Avec le break en poche pour servir pour remporter le premier set, l’Allemand a toutefois calé et laissé le Russe arracher le jeu décisif. Un tiebreak au terme duquel la tête de série numéro 6 a fait la différence mais un ascendant qui n’a pas duré très longtemps car, à sa première occasion, Roman Safiullin a fait le break à l’entame du deuxième set pour mener trois jeux à un. Piqué au vif, Alexander Zverev a alors réagi, alignant cinq jeux consécutifs pour recoller, prendre l’avantage puis mener deux manches à rien. Le troisième set a démarré comme le deuxième, avec le break sur un jeu blanc pour le 182eme joueur mondial. Toutefois, à sa première opportunité dans le septième jeu, l’Allemand est revenu à quatre jeux partout. Les deux joueurs ne parvenant pas à se départager, c’est un nouveau jeu décisif qui est venu faire la décision. Si Roman Safiullin a remporté le premier point sur son service, il s’est avéré que c’était son dernier dans cette rencontre. En effet, dans la foulée, Alexander Zverev a remporté le sept suivants pour mettre un terme à la rencontre (7-6, 6-3, 7-6 en 2h31’). Laslo Djere, renversant face à Miomir Kecmanovic (4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 6-3 en 3h33’), croisera la route de l’Allemand au troisième tour des Internationaux de France.Après sa victoire au premier tour face à Benoît Paire, Casper Ruud ne s’arrête pas. Le Norvégien, tête de série numéro 15, s’est montré relativement expéditif face au Polonais Kamil Majchrzak. Un break dans le quatrième jeu aura suffi au 16eme joueur mondial pour faire la différence dans le premier set, malgré trois opportunités de double break dans le sixième jeu. Si les quatre premiers jeux de la deuxième manche ont vu les deux joueurs ne pas être inquiétés sur leur service, Casper Ruud a placé une accélération qui lui a permis de remporter cinq jeux de suite et, écartant en chemin deux balles de débreak, remporter de manière autoritaire le deuxième set. Un ascendant que le 16eme joueur mondial a confirmé en début de troisième manche pour mener trois jeux à rien mais, patiemment, Kamil Majchrzak a su effacer ses deux breaks de retard pour recoller à quatre jeux partout. C’est alors que Casper Ruud a haussé le ton pour conclure la rencontre (6-3, 6-2, 6-4 en 1h55’). Alejandro Davidovich Fokina ou Botic van de Zandschulp sera son adversaire au troisième tour de Roland-Garros. Federico Delbonis, pour sa part, a dominé Pablo Andujar, tombeur de Dominic Thiem au premier tour, en cinq manches (4-6, 6-1, 3-6, 6-3, 6-2 en 3h20').Djokovic (SER, n°1) - Cuevas (URU)Duckworth (AUS) - Berankis (LIT)De Minaur (AUS, n°21) - Cecchinato (ITA)Nishioka (JAP) - Musetti (ITA)Berrettini (ITA, n°9) - Coria (ARG)Kwon (CdS) - Seppi (ITA)Fritz (USA, n°30) - Koepfer (ALL)Cilic (CRO) - Federer (SUI, n°8)Nadal (ESP, n°3) -Norrie (GBR) - Harris (AFS)Sinner (ITA, n°18) - Mager (ITA)M.Ymer (SUE) -Schwartzman (ARG, n°10) - Bedene (SLO)Kohlschreiber (ALL) - Karatsev (RUS, n°24)Basilashvili (GEO, n°28) - Alcaraz (ESP, Q)Bagnis (ARG) - Struff (ALL)bat Safiullin (RUS, Q) : 7-6 (4), 6-3, 7-6 (1)bat Kecmanovic (SER) : 4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 6-3Khachanov (RUS, n°23) - Nishikori (JAP)Laaksonen (SUI, Q) - Bautista Agut (ESP, n°11)bat Majchrzak (POL) : 6-3, 6-2, 6-4Davidovich Fokina (ESP) - Van de Zandschulp (PBS, Q)Fognini (ITA, n°27) - Fucsovics (HON)bat Andujar (ESP) : 4-6, 6-1, 3-6, 6-3, 6-2Tsitsipas (GRE, n°5) - Martinez (ESP)Krajinovic (SER) - Isner (USA, n°31)Monteiro (BRE) - Johnson (USA)Giron (USA) - Pella (ARG)McDonald (USA, Q) - Garin (CHI)Opelka (USA, n°32) - Munar (ESP)Paul (USA) - Medvedev (RUS, n°2)