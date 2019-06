Zverev: "Quand Novak mène, il est injouable"

Alexander Zverev n’a rien pu faire contre Novak Djokovic, ce jeudi, en quart de finale des Internationaux de France. Dominé en trois sets et 2h09 (7-5, 6-2, 6-2), l’Allemand de 22 ans a rapidement compris qu’il ne prendrait pas le dessus sur le n°1 Mondial.

"Novak, quand il élève son niveau, il ne lâche pas. Et quand il mène au score, il est injouable, note "Sascha". Je me dis vraiment que j’aurais dû gagner le premier set mais après son débreak, j'ai joué trois très mauvais jeux et quand il a les choses sous son contrôle, il est difficile à battre…"

Raisonnablement ambitieux quant à la suite de sa saison, Alexander Zverev estime avoir ses chances à l’US Open mais se concentre d’ores et déjà sur le gazon. "Au moins, je ne suis pas blessé, donc je peux me préparer pour le gazon, et peut-être bien y réussir", souffle celui qui a prévu de s’aligner à Halle. Et de conclure à l’adresse des journalistes: "Vous allez avoir deux magnifiques demi-finales demain. J'espère que vous pourrez bien en profiter. Moi je serai en train de m'entraîner pour essayer de m'améliorer."