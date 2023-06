Zverev en quarts après sa démonstration face à Dimitrov

Alexander Zverev continue d’impressionner. Le numéro 28 mondial a pris le meilleur sur Grigor Dimitrov en huitièmes de finale de Roland-Garros (6-1,6-4,6-3). Dans le premier set, l’Allemand a roulé sur son adversaire, crispé et maladroit. Pour autant, le Bulgare est parfaitement revenu dans la partie, prenant rapidement le service de Zverev. Alors qu’il avait de nombreuses occasions de faire le trou, Dimitrov a manqué quatre balles de double-break. L’Allemand en a profité, parvenant à égaliser puis à remporter le second set.

Avec 50 fautes directes et plusieurs doubles fautes, Grigor Dimitrov aura fait preuve de beaucoup trop d’inconstance pour espérer rivaliser, malgré un tennis parfois sublime. La dernière manche fut également pour Zverev, plus calme et précis. Il retrouvera Etcheverry en quarts de finale ce mercredi.