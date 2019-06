Wawrinka fait plier Tsitsipas

Au terme d'un match accroché et long de 5 sets, Stan Wawrinka s'est défait ce dimanche de Stéfanos Tsitsipas (7-6 [6], 5-7, 6-4, 3-6, 8-6). Le Suisse retrouvera son compatriote, Roger Federer, en quarts de finale.

Il aura fallu 5h09 au vainqueur de l'épreuve en 2015, pour s'octroyer le droit de poursuivre sa route. De son côté Tsitsipas n'aura pas grand chose à se reprocher. Les statistiques des deux joueurs sont pratiquement identiques, avec cinq breaks chacun, 195 points gagnés pour le Grec (contre 194 au Suisse), et 29 jeux gagnés de part et d'autre.

5 hours, 9 minutes. 1 amazing tennis match.@stanwawrinka outlasts Tsitsipas 7-6(6) 5-7 6-4 3-6 8-6 to reach the quarter-finals at Roland-Garros.



