Vondrousova trop forte pour Tan

ROLAND-GARROS (France, Grand Chelem, terre battue, 35 millions d'euros)

La marche était trop haute pour Harmony Tan. La Française, 149eme mondiale et demi-finaliste à Bogota cette saison, s’est lourdement inclinée au deuxième tour de Roland-Garros face à Marketa Vondrousova. La Tchèque, après avoir vu son adversaire remporter sur un jeu blanc son premier passage au service, a pris le contrôle des échanges. Le résultat a été le break à sa première occasion. Harmony Tan a alors réagi et obtenu trois opportunités de revenir à deux jeux partout… en vain. A partir de là, la finaliste des Internationaux de France 2019 a repris sa marche en avant pour breaker de nouveau la Tricolore. Pour conclure la première manche, Marketa Vondrousova a pris une troisième fois le service de son adversaire, sur un jeu blanc autoritaire. Souvent perturbée par le vent qui balayait le Court Philippe-Chatrier, Harmony Tan a été piégée d’entrée de deuxième set par la Tchèque, qui a rapidement mené trois jeux à rien. Bien installée dans la rencontre, la tête de série numéro 20 du tournoi a assuré et même manqué une première balle de match sur le service de la Française avant de conclure sur sa propre mise en jeu (6-1, 6-3 en 1h03’). Polona Hercog ou Caroline Garcia sera l’adversaire de Marketa Vondrousova au troisième tour de Roland-Garros.Barty (AUS, n°1) - Linette (POL)Sharma (AUS, WC) - Jabeur (TUN, n°25)Gauff (USA, n°24) - Q.Wang (CHN)- Brady (USA, n°13)Ka.Pliskova (RTC, n°9) - Stephens (USA)Lepchenko (USA, Q) - Muchova (RTC, n°18)Alexandrova (RUS, n°32) - Krejcikova (RTC)Li (USA) - Svitolina (RUS, n°5)Kenin (USA, n°4) - Baptiste (USA, Q)Martincova (RTC) - Pegula (USA, n°28)Sakkari (GRE, n°17) - Paolini (ITA)Diyas (KAZ) - Mertens (BEL, n°14)Kostyuk (UKR) - Zheng (CHN)Gracheva (RUS) - Giorgi (ITA)Kontaveit (EST, n°30) -Peterson (SUE) - Swiatek (POL, n°8)S.Williams (USA, n°7) - Buzarnescu (ROU)Collins (USA) - Kalinina (UKR, Q)Rybakina (KAZ, n°21) - Hibino (JAP)bat Kvitova (RTC, n°11) par forfaitAzarenka (BIE, n°15) - Tauson (DAN)Fernandez (CAN) - Keys (USA, n°23)Pavlyuchenkova (RUS, n°31) - Tomljanovic (AUS)Sasnovich (BIE) - Sabalenka (BIE, n°3)bat Brengle (USA) : 6-4, 6-1bat Kudermetova (RUS, n°29) : 7-6 (7), 5-7, 7-5bat Trevisan (ITA) : 6-4, 3-6, 6-4bat Bencic (SUI, n°10) : 6-2, 6-2Hercog (SLO) -bat: 6-1, 6-3Badosa (ESP, n°33) - Kovinic (MNE)bat Osaka (JAP, n°2) par forfait