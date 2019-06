Vondrousova: "Très fière d’avoir été en finale"

Avec la fraîcheur de ses 19 ans, Marketa Vondrousova s’est présentée à la presse déçue, mais pas trop, ce samedi après sa finale perdue à Roland-Garros contre l’Australienne Ashleigh Barty (6-1, 6-3).

"J'ai gagné six grands matches, ça a été deux semaines fantastiques pour moi. Je suis très fière d'avoir été en finale ici", souffle la jeune Tchèque, qui résume sa défaite du jour ainsi: "Je ne me suis pas vraiment sentie bien face à elle, parce qu'elle ne me laissait pas jouer mon jeu. Cela a été très difficile. Je n’étais pas nerveuse mais elle a été nettement meilleure que moi."

Pour la première fois parvenue à ce stade ultime en Grand Chelem, l’intéressée avoue avoir encore du mal à réaliser la portée de son parcours parisien. "C'est quelque chose d'énorme pour moi. Je crois que ça va changer ma vie. Ça va être assez étrange, je vais être en position de tête de série dans les Grands Chelems... J'essaie de ne pas trop y penser et de me concentrer sur moi-même."