Marketa Vondrousova, âgée de seulement 19 ans, se qualifie pour les demi-finales de Roland-Garros. La jeune Tchèque s'est imposée en 2 sets, ce mardi, face à Petra Martic au bout de 2 heures de jeu (7-6 [1], 7-5).

La 38e joueuse mondiale au classement WTA retrouvera Johanna Konta au tour suivant, tombeuse, un peu plus tôt dans la journée, de Sloane Stephens.

Nailed it



Perfectly placed lob from Vondrousova.#RG19 pic.twitter.com/1TCtbIU92D