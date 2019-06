Une première pour Konta

Après avoir atteint le dernier carré à l’Open d’Australie (2016) puis à Wimbledon (2017), Johanna Konta a fait de même à Roland-Garros.

Celle qui n’était même jamais arrivée en quarts de finale à Paris a dominé l’Américaine Sloane Stephens, finaliste l’an dernier, en deux manches mardi (6-1, 6-4 en 1h11).

Première joueuse anglaise demi-finaliste à Roland-Garros depuis Jo Durie en 1983, elle sera opposée à la gagnante du duel Martic-Vondrousova pour une place en finale.

First Women’s semi-finalist is through!@johannakonta is into her first Roland-Garros semi-final, 6-1 6-4 over former finalist Stephens.



