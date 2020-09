Une joueuse des qualifications de Roland-Garros positive au Covid-19

Ce mardi débuteront les qualifications du tableau féminin de Roland-Garros, avec 96 joueuses (dont 9 Françaises), mais l’une d’entre elles, dont l’identité n’a pas été dévoilée, manquera à l’appel, en raison d’un test positif au Covid-19. C’est ce qu’ont annoncé les organisateurs du tournoi du Grand Chelem parisien ce lundi dans un communiqué : « La direction du tournoi de Roland-Garros informe qu’une joueuse des qualifications a été testée positive au Covid-19. Conformément au protocole sanitaire du tournoi, cette joueuse a été écartée du tableau des qualifications dames qui débute demain (22 septembre) et restera isolée pendant 7 jours. Au total, ce sont environ 900 tests qui ont été effectués depuis le jeudi 17 septembre », écrit la FFT.

Cinq joueurs exclus dimanche

Dimanche, le tournoi parisien avait déjà annoncé que cinq joueurs t (l’Ouzbek Denis Istomin, l’Espagnol Bernabe Zapata Miralles, le Serbe Pedja Krstin, l’Américain Ernesto Escobedo et le Bosnien, Damir Dzumhur) étaient exclus du tableau masculin des qualifications, dont trois en tant que « cas contact » de leur entraîneur, avec qui ils partageaient la même chambre. Rappelons que selon le protocole mis en place par Roland-Garros, chaque joueur doit être testé négatif à deux reprises avant de débuter le tournoi, et sera ensuite testé tous les cinq jours une fois le tournoi commencé.