Une finale Barty-Vondrousova

C’est donc par une triste matinée de juin, sous la grisaille, et sous quelques gouttes de pluie, que se sont disputées les deux demi-finales dames de Roland-Garros. Dans l’anonymat, ou presque, écrasées par le poids des affiches des demi-finales messieurs, programmées dans la foulée, sur le Central. Les dames, elles, n’avaient droit qu’au Suzanne-Lenglen et au Simonne-Mathieu, et pour Vondrousova-Konta, si vous avez compté plus de 1000 spectateurs dans le premier set, c’est que vous voyez double. Sans la pluie, cette rencontre aurait eu lieu jeudi devant plus de 15 000 personnes.

Dommage pour les joueuses concernées, méconnues du grand public pour la plupart, qui avaient gagné cinq matches pour en arriver là. Mais les organisateurs pouvaient difficilement caler quatre rencontres sur le Central, vu les prévisions météos du jour, et ils voulaient accorder aux deux joueuses finalistes le même temps de récupération avant la finale. Ce sera le cas puisque Ashleigh Barty et Marketa Vondrousova, les deux heureuses élues, ont gagné à quelques minutes d’intervalle, ce vendredi midi. Juste avant que tous les regards de la planète tennis se tournent vers un certain duel hispano-suisse.

Impressionnante, Vondrousova

Commençons par l’Australienne. Qui s’est fait très peur dans un match complètement fou sur le Suzanne-Lenglen. En l’espace d’un quart d’heure, à peine plus, Barty s’est procurée deux balles de set, à 5-0, 15-40. Mais la jeune Américaine Amanda Anisimova, 17 ans seulement, et époustouflante au tour précédent contre la tenante du titre Simona Halep, est rentrée dans son match, pour refaire son retard, rafler le premier set au tie-break (7-6 [4]). Anisimova menait même 3-0 dans le deuxième set, proche de devenir la plus jeune finaliste à Roland-Garros depuis Martina Hingis. Mais Barty, désormais assurée de rentrer dans le Top 3 mondial, a repris le contrôle des opérations pour l’emporter en trois manches (6-7 [4], 6-3, 6-3).

Pour sa première finale en Grand Chelem, trois ans seulement après avoir repris le tennis (qu’elle avait délaissé pour s’essayer… au cricket), l’Australienne retrouvera une autre joueuse de moins de 20 ans, Marketa Vondrousova. La Tchèque de 19 ans (38e mondiale) a dominé en deux sets la Britannique Johanna Konta (7-5, 7-6 [2]), qui échoue pour la troisième fois en demi-finale de Grand Chelem, et qui pourra regretter ces deux débreaks à 5-4 dans chacun des deux sets alors qu’elle servait pour conclure. Impressionnante depuis quelques mois (27 victoires depuis l’Open d’Australie), Vondrousova n’a toujours pas perdu un set sur ce tournoi. C’était le cas pour Anisimova avant de croiser la route de Barty.