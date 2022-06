Une « blessure très sérieuse » pour Zverev ?

Quand reverra-t-on Alexander Zverev ? Peut-être pas avant un certain temps. Ce vendredi, à l'occasion de sa demi-finale à Roland-Garros, sur terre battue, disputée contre l'Espagnol Rafael Nadal, en quête d'un quatorzième titre Porte d'Auteuil et d'un 22eme en Grand Chelem, l'Allemand, sacré champion olympique du côté de Tokyo et aujourd'hui âgé de 25 ans, a été contraint à l'abandon, après s'être tordu la cheville droite. Pourtant, depuis plus de trois heures, Zverev menait un énorme combat contre Nadal. Une blessure intervenue lors d'une reprise d'appui suite à un coup droit effectué en bout de course.

Après avoir hurlé de douleur et être resté quelques secondes au sol, l'Allemand avait ensuite été évacué du court, en fauteuil roulant, avant de revenir en béquilles pour saluer son adversaire, l'arbitre ainsi que le public, et officialiser également son abandon pour cette rencontre, pour un score de 7-6 (8), 6-6 en faveur de son adversaire du jour. Plus tard dans la soirée, le compte Twitter officiel de l'organisation a publié une vidéo dans laquelle le numéro trois mondial donne ainsi de ses nouvelles.





"Pas un moment facile pour moi"



Et visiblement, ces dernières ne sont pas bonnes, même si aucun diagnostic n'a encore été communiqué : "Ca a l'air d'être une blessure très sérieuse mais les médecins sont encore en train de l'analyser. Moment très difficile sur le court aujourd'hui (vendredi), match fantastique jusqu'à ce qu'il se passe ce qu'il s'est passé (...) Ce n'est pas un moment facile pour moi." De son côté, Rafael Nadal a estimé que son adversaire du jour avait simplement eu de la malchance, malgré les conditions humides du jour, qui avaient entraîné la fermeture du toit du court Philippe-Chatrier.

A ce sujet, et dans des propos rapportés par l'AFP, le Majorquin a ainsi notamment déclaré : "Je ne pense pas qu'il y ait un sujet ici. Le court n'est pas en mauvais état. Je ne crois pas qu'il s'est tordu la cheville à cause du court. C'était de la malchance. C'était un accident. Ca arrive sur toutes les surfaces. C'est très dur, je suis très triste pour lui. Il jouait un tournoi incroyable, je sais combien il se bat pour gagner un Grand Chelem. Il n'a vraiment pas eu de chance, mais je suis sûr qu'à l'avenir il va en gagner, et pas un, mais beaucoup plus."