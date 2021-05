Bertens au tapis !

ROLAND-GARROS (France, Grand Chelem, terre battue, 35 millions d'euros)

1er tour

Paquet (FRA, WC)

Ferro (FRA)

Babel (FRA, WC)

Mladenovic (FRA)

Jacquemot (FRA, WC)

Dodin (FRA, WC)

Parry (FRA, WC)

Garcia (FRA)



Tan (FRA, WC)

Cornet (FRA)

Burel (FRA, WC)

Entamer la défense de son titre en Grand Chelem le jour de ses 20 ans. Voilà qui n'est pas banal, mais Iga Swiatek a parfaitement su gérer l'événement. La Polonaise, gagnante surprise de l'édition 2020 alors qu'elle était 54eme mondiale, est aujourd'hui tête de série n°8 du tournoi et considérée comme une grosse outsider, surtout depuis sa victoire à Rome.Swiatek a complètement déroulé dans le premier set, en breakant trois fois et ne perdant que trois points sur sa mise en jeu. Dans le deuxième, elle a enchaîné en menant 3-1, mais Juvan a immédiatement débreaké. A 6-5, Swiatek est parvenue à breaker une dernière fois, sur sa quatrième occasion, pour s'offrir une huitième victoire de suite Porte d'Auteuil. La machine est lancée !Kiki Bertens n'y arrive pas. Opérée du tendon d'Achille il y a sept mois, la Néerlandaise de 29 ans n'a joué que cinq tournois (barrages de Fed Cup compris) et remporté deux matchs depuis qu'elle est passée sur le billard. Elle espérait retrouver un peu de confiance à Roland-Garros, où elle a atteint les demi-finales en 2016.Les deux joueuses ont rencontré énormément de difficulté au service, avec six doubles-fautes chacune, huit breaks concédés par Bertens et six par Hercog. Mais la Slovène a eu le dernier mot en alignant quatre jeux de suite dans le dernier set alors qu'elle était menée 4-2.Barty (AUS, n°1) - Pera (USA)Linette (POL) -Bara (ROU, Q) - Sharma (AUS, WC)Putintseva (KAZ) - Jabeur (TUN, n°25)Gauff (USA, n°24) - Krunic (SER, Q)Q.Wang (CHN) - Hsieh (TAI)Liang (TAI, Q) -Sevastova (LET) - Brady (USA, n°13)Ka.Pliskova (RTC, n°9) - Vekic (CRO)Suarez Navarro (ESP) - Stephens (USA)Lepchenko (USA, Q) - Zhang (CHN)Petkovic (ALL) - Muchova (RTC, n°18)Alexandrova (RUS, n°32) - V.Williams (USA)Krejcikova (RTC) - Kr.Pliskova (RTC)Li (USA) - Gasparyan (RUS)- Svitolina (RUS, n°5)Kenin (USA, n°4) - Ostapenko (LET)bat Blinkova (RUS) : 6-1, 6-4Martincova (RTC) - Jorovic (SER)Zhu (CHN) - Pegula (USA, n°28)Sakkari (GRE, n°17) - Zavatska (UKR, Q)Paolini (ITA) - Voegele (SUI, Q)bat Watson (GBR) : 6-4, 7-5Sanders (AUS, Q) - Mertens (BEL, n°14)Muguruza (ESP, n°12) - Kostyuk (UKR)Zheng (CHN) - Sorribes Tormo (ESP)Arruabarrena (ESP, Q) - Gracheva (RUS)Giorgi (ITA) - Martic (CRO, n°22)Kontaveit (EST, n°30) - Golubic (SUI)Schmiedlova (SLQ, Q) -bat Rogers (USA) : 6-7 (3), 7-6 (8), 6-2)bat Juvan (SLO) : 6-0, 7-5S.Williams (USA, n°7) - Begu (ROU)Rus (PBS) - Buzarnescu (ROU)bat X.Wang (CHN, Q) : 6-2, 4-6, 6-4bat Kerber (ALL, n°26) : 6-2, 6-4bat: 6-4, 6-1bat Stojanovic (SER) : 7-6 (4), 6-2bat Govortsova (BIE, LL) : 6-1, 6-0bat Minnen (BEL, Q) : 6-7 (3), 7-6 (5), 6-1bat Kuznetsova (RUS) : 6-4, 2-6, 6-3bat Gorgodze (GEO, Q) : 6-4, 6-2bat Potapova (RUS) : 6-2, 6-1bat: 6-3, 3-6, 6-1bat McHale (USA) : 6-4, 6-0bat Kozlova (UKR) : 6-2, 6-4bat: 6-3, 3-6, 6-3bat Konjuh (CRO, Q) : 6-4, 6-3Andreescu (CAN, n°6) - Zidansek (SLO)bat Osorio Serrano (COL, Q) : 7-5, 6-4Bouzkova (RTC) - Siniakova (RTC)bat Anisimova (USA) : 7-6 (5), 6-1Konta (GBR, n°19) - Cirstea (ROU)Van Uytvanck (BEL) - Trevisan (ITA)Kasatkina (RUS) - Doi (JAP)Podoroska (ARG) - Bencic (SUI, n°10)bat Bertens (PBS, n°16) : 6-1, 3-6, 6-4Siegemund (ALL) -bat: 6-4, 6-4bat Kanepi (EST) : 4-6, 6-3, 6-0bat Davis (USA) : 6-2, 7-6 (3)bat: 6-3, 7-6 (8)bat Cocciaretto (ITA, LL) : 6-1, 6-3bat Tig (ROU) : 6-4, 7-6 (6)