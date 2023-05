Un Français déclare forfait pour Roland-Garros

Enorme déception pour Jérémy Chardy. Quelques heures avant le tirage au sort des tableaux simples, le Français a été contraint de déclarer forfait pour Roland-Garros. A 36 ans, le Palois voulait disputer une dernière fois le Grand Chelem parisien avant de prendre sa retraite et de basculer sur sa carrière d’entraîneur. En raison de sa casquette de coach, Jérémy Chardy ne consacre plus autant de temps à son métier de joueur et n’a ainsi disputé que quatre matches depuis le début de l’année.

Pourtant, Jérémy Chardy s’était entraîné sur le court Philippe-Chatrier ce mardi. Les raisons de son forfait n’ont pas été dévoilées. Une triste manière de faire ses adieux au public de Porte d’Auteuil.