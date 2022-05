Tsitsipas – Rune, l’affiche du jour

Toujours aucun set lâché par Rune

Devenu une véritable référence sur terre battue depuis maintenant un peu plus de trois ans, Stefanos Tsitsipas a pourtant souffert dans cette entame de Roland-Garros. Le Grec a d’abord eu besoin de cinq sets et 3h34' de jeu pour se défaire de Lorenzo Musetti au premier tour, avant de batailler pendant 4h06' au deuxième tour face au modeste Zdenek Kolar, 134eme mondial et issu des qualifications. Tsitsipas a rendu une copie beaucoup plus propre ce samedi au troisième tour en ne laissant que cinq jeux à Mikael Ymer, avec 24 coups gagnants pour 15 fautes directes à la clé. Ce parcours sinueux lors des deux premiers tours ne semble en tout cas ne pas avoir entamé la confiance de Tsitispas. « C'est une bonne chose d'avoir eu un match plus rapide. Avoir été confronté à différentes situations, dans les matchs précédents, m’a donné de la confiance. Ça permet d’ouvrir ton esprit et voir les meilleures opportunités », a commenté le vainqueur de Monte-Carlo après sa qualification pour le prochain tour.En huitièmes de finale, Tsitsipas va avoir l’occasion de se frotter à une des valeurs montantes du circuit. Du haut de ses 19 ans, Holger Rune a franchi ses trois premiers tours sans perdre le moindre set en route. Lui qui redoutait de devoir affronter un public acquis à la cause de son adversaire, lors de son match du troisième tour face à Hugo Gaston, n’a absolument pas semblé perturbé par ce paramètre ce samedi soir sur le Court Philippe-Chatrier. Très solide face au Français, le Danois a une nouvelle fois prouvé que son tennis était bien en place depuis le début de ce tournoi. « Il frappe très fort, il est très solide du fond, il fait très peu de fautes, il est très agressif, il sert bien, il sait faire tous les coups du tennis, il m'a fait pas mal d’amortis gagnants, aussi. Il a une très bonne main », a résumé Gaston, dépassé dans tous les secteurs du jeu, après sa défaite. Tsitsipas et Rune s’affronteront pour la première fois sur le circuit ce lundi. Un match que devrait scruter de près Patrick Mouratoglou, avec deux joueurs habitués à fréquenter son académie.