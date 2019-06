Thiem remporte la guerre des nerfs

Il avait quitté précipitamment l’enceinte de la Porte d’Auteuil la veille, s’engouffrant dans un van aux vitres aussi sombres que son humeur avant même l’annonce au public du report des débats. Nerveux, Novak Djokovic l’était assurément vendredi soir, agacé par les conditions de jeu difficiles et malmené par un Dominic Thiem bien plus appliqué et précis dans l’échange ; le Serbe n’est pas apparu plus apaisé ce samedi sur la terre du court Philippe-Chatrier. Mené 6-2, 3-6, 3-1 au moment de l’interruption, le n°1 mondial n’a pas trouvé les bonnes solutions pour inverser la tendance après 18 heures de répit.

Malgré un vent moins prononcé et une humidité longtemps contenue, Novak Djokovic a connu le même déchet inhabituel dans son tennis, coupable notamment de 53 fautes directes sur l’ensemble de la partie, et lesté par un pourcentage de points gagnés au filet indigne de son rang (49%, à 35/71). Son homologue autrichien, qui l’avait déjà évincé ici-même il y a deux ans, au stade des quarts de finale, ne s’est pas fait prier pour en profiter. Certes débreaké à 4-2 pour permettre à son adversaire de recoller à 4-4 dans le troisième acte, Dominic Thiem s’est fait violence ensuite pour préserver sa mise en jeu et reprendre à son tour l’ascendant (7-5). Et "Nole", alors, de passer ses nerfs sur un arbitre qui auparavant avait eu le toupet de lui infliger un avertissement pour sa lenteur au service.

Tout près du but, le quatrième joueur mondial vacillait quelque peu dans la manche suivante, au point de concéder trois fois son service. Fébrile, et parfois accablé par la réussite de son vis-à-vis - comme sur cette bande synonyme de débreak à 2-2 - le patron du circuit n’en saisissait pas moins l’aubaine pour revenir à deux sets partout (7-5). Avant de craquer à nouveau. Breaké dans le quatrième jeu, le "Djoker" prêtait le flanc à l’estocade, épargné un temps par les eaux cependant, tandis que la pluie renvoyait aux vestiaires les deux hommes une heure durant (4-1). S’il revenait plus fort sur le court – au point de débreaker et d’effacer un nouveau break (et deux balles de match) à 5-3 – Novak Djokovic finissait par céder sur la troisième occasion adverse. Avec un 52e coup gagnant à l’appui, Dominic Thiem concluait la rencontre après 4h13 de jeu (7-5) et pouvait enfin rejoindre en finale un Rafael Nadal qui l’an dernier à ce même stade ultime l’avait écrasé en trois petits sets (6-4, 6-3, 6-2). Depuis néanmoins, l’Autrichien a pris de l'envergure et l'a encore prouvé ce jour face au n°1 mondial.