Tennis - Roland-Garros : Forget fait le point sur l'édition 2020

🏟️ À quoi ressemble le mythique court de @rolandgarros avec son nouveau toit rétractable ?

Visite guidée >> https://t.co/Awn8Ir2SMw pic.twitter.com/plgcNRKisc

— FFT (@FFTennis) May 22, 2020

Forget : « Être ambitieux et optimiste »

Ce dimanche 24 mai aurait dû lancer l'édition 2020 de Roland-Garros et permettre notamment l'inauguration du toit du court Philippe-Chatrier. Malheureusement, la pandémie du coronavirus a bouleversé les plans et le Grand Chelem sur terre battue a été repoussé de quelques mois. Invité sur Europe 1, Guy Forget a fait le point sur la situation encore un peu floue. Le directeur du tournoi a alors annoncé que la date n'était pas encore totalement fixée. «On travaille de manière très proche avec l’ATP, la WTA et la Fédération internationale pour faire une annonce globale de ce que serait le circuit d’ici la fin de l’année, a notamment expliqué Forget. Il y a plusieurs hypothèses. C’est un peu prématuré de l’annoncer maintenant, mais ça se fera entre le 20 et le 27 septembre. »Les dates de Roland-Garros dépendront notamment de celles de l'US Open, le dernier Grand Chelem de l'année prévu entre fin août et début septembre. « Il y a tellement de points d’interrogations. La ville de New York est encore plus touchée par le coronavirus que la France. Eux aussi ont de gros problèmes d’organisation, ils feront une annonce autour de la mi-juin pour dire comment l’US Open se présentera », a reconnu l'ancien joueur. « On espère que Roland-Garros aura lieu, et dans de bonnes conditions. Les signaux vont dans le bon sens. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer dans un ou deux mois, a avoué Forget.