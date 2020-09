Tableau (H) : Choc Wawrinka-Murray au premier tour !

L'édition 2020 de Roland-Garros commence à prendre forme. Ce jeudi, a eu lieu le tirage au sort du tableau principal masculin, après celui des dames. D'entrée de jeu, un duel du premier tour opposera le Suisse Stan Wawrinka, tête de série n°16, au Britannique Andy Murray, bénéficiaire d'une wild card. Le lauréat des Internationaux de France en 2015 ou le finaliste en 2016 sera alors éliminé prématurément. De son côté, Novak Djokovic, tête de série n°1, aura à cœur de se racheter, après sa disqualification lors du dernier US Open. Le Serbe, lauréat de l'Open d'Australie en début d'année, a pu bénéficier d'une partie de tableau assez dégagée. En quarts de finale, le numéro un mondial pourrait retrouver l'Italien Matteo Berrettini, tête de série n°7, avant le Russe Daniil Medvedev, tête de série n°4, dans le dernier carré. De son côté, Rafael Nadal, qui s'est surtout réservé pour la saison sur terre battue, aura certainement davantage d'obstacles à franchir, s'il veut remporter un 13eme titre Porte d'Auteuil.

Premier tour compliqué pour Simon et Gasquet

Le premier d'entre eux pourrait être l'Autrichien Dominic Thiem, tête de série n°3, tandis que le meilleur Français au classement ATP, à savoir Gaël Monfils, tête de série n°8, sera également dans cette partie de tableau. En parlant de Français, justement, ils seront 17 au total. Certains auront d'ailleurs fort à faire d'entrée, comme par exemple Gilles Simon, qui affrontera le Canadien Denis Shapovalov, tête de série n°9, Richard Gasquet, qui défiera l'Espagnol Roberto Bautista Agut, tête de série n°10, ou bien encore Grégoire Barrère, qui se mesurera au Bulgare Grigor Dimitrov, tête de série n°18, tandis qu'Elliot Benchetrit, bénéficiaire d'une wild card, se mesurera à l'Américain John Isner, tête de série n°21. En ce qui concerne les têtes de série tricolores, outre Monfils, on retrouvera également Benoît Paire, tête de série n°23. Parmi les principaux absents de cette édition, on notera celles du Suisse Roger Federer, des Français Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga ainsi que de l'Australien Nick Kyrgios.