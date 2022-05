Swiatek lâche un set

Ce n'était pas sa victoire la plus aboutie, mais cela reste une 32eme victoire de suite ! L'imbattable Iga Swiatek, qui n'a plus perdu depuis le 16 février, disputera bien les quarts de finale à Roland-Garros, grâce à son succès 6-7, 6-0, 6-2 en 2h39 contre Qinwen Zheng. La Polonaise a été bousculée comme rarement depuis le début du tournoi mais a fini par avoir le dernier mot, face à une joueuse chinoise diminuée par une blessure au dos. Face à la 74eme joueuse mondiale, tombeuse de Halep et Cornet en début de tournoi alors qu'elle n'avait remporté qu'un seul match sur terre battue depuis le début de saison, Swiatek n'était pas dans un grand jour. On l'a notamment vue commencer avec des manches longues, puis mettre des manches courtes et finalement remettre des manches longues, changer de chaussures juste avant le tie-break du premier set, faire "chut" à son clan en fin de première manche... La n°1 mondiale n'était pas dans son assiette, mais elle a su assurer l'essentiel.

Un joyeux anniversaire pour Swiatek

Swiatek a bien débuté le match en menant 3-0, puis Zheng l'a débreakée (3-2) mais la Polonaise a repris le service adverse dans la foulée (4-2). La n°1 mondiale s'est procurée trois balles de set à 5-3, mais a fini par perdre son service (5-5), puis en a manqué deux autres à 6-5, et ce qui devait arriver arriva : la Chinoise a empoché la manche au tie-break (7-5). Cependant, Swiatek n'a pas tremblé très longtemps. Elle a entamé le deuxième set sur un break blanc, puis un autre break pour mener 3-0. Zheng, qui avait un bandage au niveau de la cuisse droite, a alors fait appel au kiné pour un massage du dos. Mais cela n'a pas eu d'effet, et elle a finalement perdu le set 6-0. Dans la dernière manche, la Polonaise n'a pas eu à trop forcer son talent. Elle a breaké d'entrée puis à 4-2 pour l'emporter et se qualifier pour les quarts de finale, où elle défiera Jessica Pegula, qu'elle avait battue en demi-finale sur le chemin de son triomphe à Miami le 1er avril dernier. Voilà de quoi passer un bon 21eme anniversaire, qu'elle fêtera ce mardi ! Quant à Zheng, âgée de 19 ans et qui sera 55eme mondiale lundi, elle a pris acte pour l'avenir.