Swiatek impitoyable avec Riske

@iga_swiatek becomes just the fourth player this century to win 30+ CONSECUTIVE matches with a 6-0, 6-2 victory over Riske!



Swiatek à sa main de bout en bout

Iga Swiatek a atteint la barre des 30 ! Invaincue depuis le mois de février, la numéro 1 mondiale n’a pas tremblé une seconde dans son duel face à Alison Riske pour signer une 30eme victoire consécutive et devenir la quatrième joueuse à réaliser une telle performance depuis le début du XXIeme siècle. Une rencontre qui a tout d’abord eu les airs d’un long fleuve tranquille pour celle qui a remporté les cinq derniers tournois auxquels elle a participé (Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart et Rome). Face à une Américaine dans l’incapacité de gagner plus d’un point sur ses jeux de service, Iga Swiatek a déroulé. Convertissant les trois balles de break qu’elle a su se procurer, la Polonaise n’a rien laissé à Alison Riske, qui a concédé le premier set en à peine 20 minutes.Une série de jeux remportés consécutivement que la tête de série numéro 1 des Internationaux de France a poussé à neuf. En effet, toujours imperturbable au service, Iga Swiatek a également breaké la 43eme joueuse mondiale pour mener très vite trois jeux à rien, sans doute trop vite pou l’Américaine. Cette dernière a alors fait preuve de caractère et a écarté trois balles de double break avant de remporter son tout premier jeu dans cette rencontre. A partir de là, Iga Swiatek a pris son mal en patience mais n’a pas résisté quand il a fallu conclure le match sur le service de son adversaire. A la deuxième occasion, la numéro 1 mondiale a mis un terme à des débats dont l’issue a très vite fait aucun doute (6-0, 6-2 en 1h02’) et continue sa démonstration de force Porte d’Auteuil. Danka Kovinic, tombeuse d’Anna Karolina Schmiedlova (6-3, 7-5 en 1h49’) sera sur sa route au troisième tour.