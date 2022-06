Swiatek – Gauff, présentation de la finale

Gauff ne se met pas de pression

Swiatek redoutable en finale

Fait rare dans le tennis féminin de ces dernières années, la n°1 mondiale et grande favorite d’un tournoi du Grand Chelem a assumé son statut. Comme attendu, Iga Swiatek est en effet en finale de Roland-Garros après une demi-finale maitrisée face à Daria Kasatkina.Pourtant, Swiatek a confié qu’elle n’avait pas particulièrement d’attentes avant ce tournoi : « Pour moi, cela semblait évident que cette série allait peut-être prendre sa fin. J'avançais donc pas à pas. Je n'avais pas d'objectif particulier pour ce tournoi. Je voulais juste voir comment mon jeu allait se développer, match après match. Cela m'a donné beaucoup d'espoir. Je suis fière de moi-même. »En face d’elle, Coco Gauff a également abordé ce tournoi sans grandes ambitions après une saison anonyme sur terre battue, avec deux huitièmes de finale, à Rome et Madrid, comme meilleures performances. « Je suis ravie. Je n'ai pas eu les meilleurs résultats sur cette surface, donc je ne m'attendais pas à atteindre la finale cette année franchement », a expliqué l’Américaine après son succès expéditif 6-3, 6-1 face à Martina Trevisan en demi-finale. Désormais en finale avec un statut d’outsider, Gauff aborde ce rendez-vous sans pression : « Iga est fantastique. Je n'ai rien à perdre à l'affronter. C'est certainement la favorite, indéniablement, sur le papier.Si je soulève le trophée, honnêtement, je ne pense pas que ma vie va changer, franchement. Cela semble être un peu difficile de dire cela, mais les gens qui m'aiment vont continuer à m'aimer, que je soulève le trophée ou pas. »Gauff et Swiatek se sont croisées à deux reprises dans leur carrière, pour deux victoires de la n°1 mondiale à chaque fois. Sans partir avec les faveurs des pronostics, Gauff va également affronter une adversaire qui gère bien ses finales, avec une seule défaite sur neuf disputées dans cet exercice. « Je suis consciente que mes adversaires sont parfois stressées. J'essaie de m'en rendre compte et de ne pas me focaliser sur mon propre stress. Je traite ces finales comme tout autre match », a expliqué Swiatek à ce sujet après sa demi-finale. Pour sa première finale en Grand Chlem, Gauff est consciente du défi qui l’attend, mais semble consciente de ce qu’elle devra produire sur le terrain : « Il faut saisir les opportunités qui me seront offertes. Elle ne m'en donnera pas beaucoup. Elle change beaucoup de direction, elle est capable aussi de jouer avec les angles. Et puis une fois que je serai rentrée dans le match, j'essaierai d'être agressive aux bons moments et d'être patiente quand il le faut. » La joueuse de 18 ans pourra également se rassurer en se rappelant qu’elle n’a toujours pas perdu le moindre set dans ce tournoi.