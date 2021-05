Le joli cadeau de Swiatek pour ses 20 ans



Entamer la défense de son titre en Grand Chelem le jour de ses 20 ans. Voilà qui n'est pas banal, mais Iga Swiatek a parfaitement su gérer l'événement. La Polonaise, gagnante surprise de l'édition 2020 alors qu'elle était 54eme mondiale, est aujourd'hui tête de série n°8 du tournoi et considérée comme une grosse outsider, surtout depuis sa victoire à Rome. Ce lundi, elle était opposée à son amie slovène Kaja Juvan, 101eme mondiale, et elle l'a dominée en deux temps : 6-0, 7-5 en 1h29. Swiatek a complètement déroulé dans le premier set, en breakant trois fois et ne perdant que trois points sur sa mise en jeu. Dans le deuxième, elle a enchaîné en menant 3-1, mais Juvan a immédiatement débreaké. A 6-5, Swiatek est parvenue à breaker une dernière fois, sur sa quatrième occasion, pour s'offrir une huitième victoire de suite Porte d'Auteuil. La machine est lancée !

Serena, reine de la night !



L'histoire retiendra que la toute première session de nuit à Roland-Garros, malheureusement à huis clos, a vu la victoire de Serena Williams face à la Roumaine Irina Begu. La numéro 8 mondiale et triple lauréate du tournoi s'est imposée en deux sets (7-6, 6-2) face à la 74eme au classement. Elle ne s'est pas promenée pour autant, loin de là. L'Américaine a d'ailleurs coincé dans le premier set, à 5-3, alors qu'elle était en passe de prendre tranquillement les devants. Subitement moins tranchante, notamment au service, Williams a même dû sauver deux balles de set un peu plus tard dans le jeu décisif, avant de retrouver de sa superbe et de ne plus laisser que des miettes à la Roumaine, qui a complètement explosé ensuite dans le deuxième set. Première joueuse à s'imposer en night-session Porte d'Auteuil, l'ancienne numéro 1 mondiale sera opposée au deuxième tour à une autre Roumaine Buzarnescu.

Pour la 1ère session de soirée, @serenawilliams s'impose face à Irina-Camelia Begu 7-6(6), 6-2 🏆

Rendez-vous au 2ème tour Serena ! #RolandGarros pic.twitter.com/lykVr7Jf2k



— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2021





Kenin a souffert



Finaliste malheureuse de la dernière édition, Sofia Kenin n'avait pas été gâtée par le tirage au sort, avec en face d'elle dès son premier match une ancienne lauréate du tournoi Jelena Ostapenko. L'Américaine, numéro 5 mondiale, avait raison de se méfier. Montée en puissance, la Lettone lui a en effet, et comme prévu, posé de gros problèmes. Kenin a fini par s'en sortir (6-4, 4-6, 6-3) après plus de deux heures de jeu, mais elle a souffert et même été contrainte de disputer un troisième set, qu'elle a, heureusement pour elle, remporté sans avoir besoin de trop forcer, Ostapenko lui ayant offert beaucoup de points. Le pêché mignon de la 44eme mondiale, sortie d'entrée pour la troisième fois en quatre ans depuis son sacre de 2017.

Kenin s'en sort 💪

La finaliste 2020 @SofiaKenin a passé le défi Ostapenko 6-4, 4-6, 6-3 pour signer sa première victoire sur terre battue de la saison.#RolandGarros pic.twitter.com/2biqQfPJob



— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2021





Muguruza, Bertens et Andreescu au tapis !



Kiki Bertens n'y arrive pas. Opérée du tendon d'Achille il y a sept mois, la Néerlandaise de 29 ans n'a joué que cinq tournois (barrages de Fed Cup compris) et remporté deux matchs depuis qu'elle est passée sur le billard. Elle espérait retrouver un peu de confiance à Roland-Garros, où elle a atteint les demi-finales en 2016. Mais le tournoi s'est arrêté dès le premier tour pour la tête de série n°16, qui s'est inclinée en trois sets et 1h54 de jeu contre Polona Hercog : 6-1, 3-6, 6-4. Les deux joueuses ont rencontré énormément de difficulté au service, avec six doubles-fautes chacune, huit breaks concédés par Bertens et six par Hercog. Mais la Slovène a eu le dernier mot en alignant quatre jeux de suite dans le dernier set alors qu'elle était menée 4-2. Il ne faisait décidément pas bon affronter des représentantes de la Slovénie, ce lundi sur la terre battue parisienne. Peu de temps après l'élimination de Bertens, Bianca Andreescu a en effet bu la tasse face à une compatriote d'Hercog Tamara Zidansek. La Canadienne qui avait déjoué tous les pronostics lors de l'US Open 2019 en remportant son premier titre en Grand Chelem s'est retrouvée à deux reprises à deux points du match, mais sans parvenir à conclure. Et la 85eme mondiale, pourtant menée un set à zéro dans cette partie, a fini par avoir le dernier mot, tout au bout du suspense après 3h20 de jeu et un dernier set interminable (6-7, 7-6, 9-7). Marta Kostyuk, assurément l'une des futures grandes joueuses en devenir du circuit, n'a pas eu besoin d'autant de temps pour signer l'un des autres exploits de ce deuxième jour, aux dépens de Garbine Muguruza, titrée en 2016 et 13eme au classement mondial. Déjà 81eme au classement à seulement 18 ans, la jeune Ukrainienne a corrigé l'Espagnole (6-1, 6-4), qui n'avait encore jamais quitté le tournoi dès le premier tour. Autre tête de série à être passée à la trappe dès ce premier tour, Petra Martic, 23eme au classement et quart de finaliste en 2019, s'est fait surprendre par l'Italienne Camila Giorgi, 80eme mondiale, en trois sets (6-2, 6-7, 6-4) et plus de deux heures de jeu.



ROLAND-GARROS (France, Grand Chelem, terre battue, 35 millions d'euros)

Tenante du titre : Iga Swiatek (POL)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Pera (USA)

Linette (POL) - Paquet (FRA, WC)

Bara (ROU, Q) - Sharma (AUS, WC)

Putintseva (KAZ) - Jabeur (TUN, n°25)



Gauff (USA, n°24) - Krunic (SER, Q)

Q.Wang (CHN) - Hsieh (TAI)

Liang (TAI, Q) - Ferro (FRA)

Sevastova (LET) - Brady (USA, n°13)



Ka.Pliskova (RTC, n°9) - Vekic (CRO)

Suarez Navarro (ESP) - Stephens (USA)

Lepchenko (USA, Q) - Zhang (CHN)

Petkovic (ALL) - Muchova (RTC, n°18)



Alexandrova (RUS, n°32) - V.Williams (USA)

Krejcikova (RTC) - Kr.Pliskova (RTC)

Li (USA) - Gasparyan (RUS)

Babel (FRA, WC) - Svitolina (RUS, n°5)



Kenin (USA, n°4) bat Ostapenko (LET) : 6-4, 4-6, 6-3

Baptiste (USA, Q) bat Blinkova (RUS) : 6-1, 6-4

Martincova (RTC) bat Jorovic (SER) : 6-3, 7-6 (6)

Zhu (CHN) - Pegula (USA, n°28)



Sakkari (GRE, n°17) - Zavatska (UKR, Q)

Paolini (ITA) - Voegele (SUI, Q)

Diyas (KAZ) bat Watson (GBR) : 6-4, 7-5

Mertens (BEL, n°14) bat Sanders (AUS, Q) : 6-4, 6-1



Kostyuk (UKR) bat Muguruza (ESP, n°12) : 6-1, 6-4

Zheng (CHN) - Sorribes Tormo (ESP)

Gracheva (RUS) bat Arruabarrena (ESP, Q) : 6-2, 6-3

Giorgi (ITA) bat Martic (CRO, n°22) : 6-2, 6-7 (5), 6-4



Kontaveit (EST, n°30) - Golubic (SUI)

Schmiedlova (SLQ, Q) - Mladenovic (FRA)

Peterson (SUE) bat Rogers (USA) : 6-7 (3), 7-6 (8), 6-2)

Swiatek (POL, n°8) bat Juvan (SLO) : 6-0, 7-5



S.Williams (USA, n°7) bat Begu (ROU) : 7-6 (6), 6-2

Buzarnescu (ROU) bat Rus (PBS) : 7-5, 7-5

Collins (USA) bat X.Wang (CHN, Q) : 6-2, 4-6, 6-4

Kalinina (UKR, Q) bat Kerber (ALL, n°26) : 6-2, 6-4



Rybakina (KAZ, n°21) bat Jacquemot (FRA, WC) : 6-4, 6-1

Hibino (JAP) bat Stojanovic (SER) : 7-6 (4), 6-2

Vesnina (RUS) bat Govortsova (BIE, LL) : 6-1, 6-0

Kvitova (RTC, n°11) bat Minnen (BEL, Q) : 6-7 (3), 7-6 (5), 6-1



Azarenka (BIE, n°15) bat Kuznetsova (RUS) : 6-4, 2-6, 6-3

Tauson (DAN) bat Gorgodze (GEO, Q) : 6-4, 6-2

Fernandez (CAN) bat Potapova (RUS) : 6-2, 6-1

Keys (USA, n°23) bat Dodin (FRA, WC) : 6-3, 3-6, 6-1



Pavlyuchenkova (RUS, n°31) bat McHale (USA) : 6-4, 6-0

Tomljanovic (AUS) bat Kozlova (UKR) : 6-2, 6-4

Sasnovich (BIE) bat Parry (FRA, WC) : 6-3, 3-6, 6-3

Sabalenka (BIE, n°3) bat Konjuh (CRO, Q) : 6-4, 6-3



Zidansek (SLO) bat Andreescu (CAN, n°6) : 6-7 (1), 7-6 (2), 9-7

Brengle (USA) bat Osorio Serrano (COL, Q) : 7-5, 6-4

Siniakova (RTC) bat Bouzkova (RTC) : 6-0, 4-6, 6-2

Kudermetova (RUS, n°29) bat Anisimova (USA) : 7-6 (5), 6-1



Cirstea (ROU) bat Konta (GBR, n°19) : 7-6 (5), 6-2

Trevisan (ITA) bat Van Uytvanck (BEL) : 7-5, 4-6, 6-4

Kasatkina (RUS) bat Doi (JAP) : 6-3, 5-7, 6-3

Bencic (SUI, n°10) bat Podoroska (ARG) : 6-0, 6-3



Hercog (SLO) bat Bertens (PBS, n°16) : 6-1, 3-6, 6-4

Garcia (FRA) bat Siegemund (ALL) : 6-3, 6-1

Tan (FRA, WC) bat Cornet (FRA) : 6-4, 6-4

Vondrousova (RTC, n°27) bat Kanepi (EST) : 4-6, 6-3, 6-0



Badosa (ESP, n°33) bat Davis (USA) : 6-2, 7-6 (3)

Kovinic (MNE) bat Burel (FRA, WC) : 6-3, 7-6 (8)

Bogdan (ROU) bat Cocciaretto (ITA, LL) : 6-1, 6-3

Osaka (JAP, n°2) bat Tig (ROU) : 6-4, 7-6 (6)