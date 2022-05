Si le tableau masculin de Roland-Garros semble un peu déséquilibré, avec trois favoris dans la partie haute du tableau, cela n'est pas vraiment le cas du tableau féminin, où il est difficile de voir une partie plus relevée que l'autre. De fait, la partie haute sera la plus scrutée, puisque c'est celle de l'invincible Iga Swiatek, n°1 mondiale et invaincue depuis 28 matchs. La Polonaise, victorieuse du tournoi en 2022, affrontera une qualifiée au premier tour puis, si la logique est respectée, l'Américaine Riske au deuxième, la Russe Samsonova au troisième, puis une autre ancienne gagnante, Jelena Ostapenko en huitièmes. Swiatek pourrait ensuite défier Jessica Pegula ou Karolina Pliskova en quarts, avant une possible demie contre Aryna Sabalenka ou Paula Badosa.

Quid de Krejcikova ?

Dans la partie basse, difficile de savoir dans quel état de forme sera la tenante du titre Barbora Krejcikova, qui n'a plus joué depuis le mois de février et va donc arriver à Roland-Garros sans le moindre match sur terre battue en compétition dans les jambes. La Tchèque, qui affrontera Diane Parry au premier tour, pourrait ensuite retrouver sur sa route, si la hiérarchie est respectée, Camila Osorio au deuxième tour, Sorana Cirstea au troisième, Victoria Azarenka en huitièmes de finale et Anett Kontaveit ou Garbine Muguruza en quarts. Ons Jabeur, l'une des favorites du tournoi après sa victoire à Madrid et sa finale à Rome, débutera quant à elle son tournoi contre Linette, avant d'affronter possiblement Saville, Kerber puis Raducanu en huitièmes, et un possible quart contre Sakkari ou Bencic. Mais cela reste du conditionnel, tant les pronostics sont difficiles à faire ces dernières années dans le tennis féminin.

Treize Bleues dans le tableau

Côté français, elles sont treize dans le tableau (en attendant Océane Babel si elle sort des qualifications), et quatre ont été particulièrement malchanceuses en héritant de joueuses du Top 10 au premier tour : Andrianjafitrimo face à Pliskova, Paquet contre Sabalenka, Burel contre Sakkari et donc Parry contre Krejcikova. En Australie, Alizé Cornet a réussi à rallier les quarts de finale, on rêve du même scénario pour une Française Porte d'Auteuil...



Les huitièmes de finale théoriques de Roland-Garros 2022

Swiatek (POL, n°1) - Ostapenko (LET, n°13)

Pegula (USA, n°11) - Pliskova (RTC, n°8)

Badosa (ESP, n°3) - Rybakina (KAZ, n°16)

Collins (USA, n°9) - Sabalenka (BIE, n°7)

Jabeur (TUN, n°6) - Raducanu (GBR, n°12)

Bencic (SUI, n°14) - Sakkari (GRE, n°4)

Kontaveit (EST, n°5) - Muguruza (ESP, n°10)

Azarenka (BIE, n°15) - Krejcikova (RTC, n°2)