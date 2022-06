Swiatek en finale, évidemment !

Une évidence ! Iga Swiatek disputera la finale de Roland-Garros ce samedi, et personne n'imaginait qu'il en soit autrement. La Polonaise a signé une 34eme victoire de suite ce jeudi en demi-finale contre une Daria Kasatkina totalement impuissante, alors qu'elle n'avait pas perdu le moindre set depuis le début de la quinzaine. Victorieuse des tournois de Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart et Rome à la suite, la joueuse de tout juste 21 ans (elle les a fêtés ce mardi) n'est plus qu'à une marche de remporter un deuxième Roland-Garros, elle qui s'était révélée aux yeux du grand public lors de l'édition 2020 en triomphant à la surprise générale dans l'automne parisien. Iga Swiatek n'a perdu qu'un set depuis le début du tournoi, contre la Chinoise Zheng (au tie-break) en huitièmes de finale, et elle avait de quoi redouter un peu Daria Kasatkina, n°20 mondiale, même si elle l'avait battue à l'Open d'Australie, à Dubaï et à Doha (sur dur, donc) lors des cinq derniers mois.



Kasatkina résiste un peu, puis s'écroule



Swiatek a débuté le match par un break à 1-0, après un long jeu où elle a eu besoin de quatre occasions pour prendre le service de son adversaire. Mais Kasatkina a immédiatement réagi en débreakant pour revenir à 2-2 sur sa première balle de break. Ce sera sa seule du match... Car ensuite, la Russe a été ultra-dominée par la Polonaise, qui a remporté quatre jeux de suite pour empocher le premier set, en ne perdant que trois points entre 2-2 et 6-2 ! Kasatkina a un peu résisté au début du deuxième set, mais à partir de 1-1, la Russe a une nouvelle fois cédé face à la puissance et l'intelligence de jeu de son adversaire, qui a enchaîné cinq jeux de suite, dont trois jeux blancs ! La voilà donc en finale ! Iga Swiatek termine le match avec 22 coups gagnants et 13 fautes directes (10 et 24 pour Kasatkina), et rejoint donc Serena Williams (34 victoires en 2013) au douzième rang des plus belles séries de victoires sur le circuit WTA. En cas de succès sur Martina Trevisan (2-1 pour Swiatek dans les confrontations) ou Coco Gauff (2-0 pour Swiatek) en finale, elle rejoindra Venus Williams et ses 35 victoires réussies en l'an 2000. La Polonaise n'était pas née.