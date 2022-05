Simon prolonge la fête en dominant Johnson

Gilles Simon prolonge le plaisir !

Il s'impose 7-5, 6-1, 7-6 (6) face à SteveJohnson et file vers le 3e tour ! #RolandGarros pic.twitter.com/sPAfy3DV4n

Simon passe le cap des 500

Gilles Simon n’est pas décidé à quitter Roland-Garros trop tôt. Alors qu’il a récemment annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière à l’issue de la saison, le Niçois a décidé de prolonger son séjour Porte d’Auteuil avec une qualification pour le troisième tour aux dépens de Steve Johnson. Sur le Court Philippe-Chatrier, c’est tout d’abord l’Américain qui a fait la loi. Avec deux balles de break converties sur deux obtenues, le 92eme mondial a remporté les trois premiers jeux avant de subir la révolte du Français. Gilles Simon a immédiatement répliqué et remporté quatre jeux de suite pour se relancer. Aux portes du tiebreak, le 158eme joueur mondial a tiré son épingle du jeu pour breaker à nouveau Steve Johnson et remporter par la même occasion un premier set qui était bien mal embarqué. Dès lors, Gilles Simon a déroulé son tennis. Pas inquiété par l’Américain sur sa mise en jeu, le Tricolore a été chirurgical sur ls deux balles de break qu’il a pu obtenir pour mener bien vite cinq jeux à rien. Si Steve Johnson a sauvé l’honneur en tenant son service, Gilles Simon n’a eu besoin que d’une balle de set pour creuser l’écart dans cette rencontre.Le Français a alors cru avoir fait le plus dur quand, dès le troisième jeu du troisième set, il a fait le break. L’Américain a alors réagi et immédiatement fait son retard. De haute lutte, Gilles Simon a une nouvelle fois pris le service de son adversaire dans le toujours important septième jeu mais, après avoir tenu bon écarté trois balles de débreak dès le jeu suivant, le Français a dû se résoudre à voir Steve Johnson égaliser à cinq jeux partout. Après avoir manqué deux dernières balles de break, le Niçois a été embarqué dans un jeu décisif qui a vu les deux joueurs se neutraliser. Mais, après avoir manqué une première balle de match sur le service de l’Américain, Gilles Simon a fait le nécessaire pour en avoir une deuxième sur son propre engagement. Elle s’est avérée être la bonne, au plus grand bonheur du public massé dans les travées du Central. Avec cette victoire (7-5, 6-1, 7-6 en 2h36’), la 500eme de sa carrière, Gilles Simon poursuit son histoire avec Roland-Garros et affrontera Marin Cilic, tombeur de Marton Fucsovics (4-6, 6-4, 6-2, 6-3 en 2h56’) pour une place en huitièmes de finale, possiblement face à Daniil Medvedev.