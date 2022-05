Shapovalov déjà dehors

Première grosse sensation dans le tableau masculin de Roland-Garros ! Si les surprises sont nombreuses chez les femmes depuis le début du tournoi, il a fallu attendre le troisième jour pour voir une grosse tête de série tomber chez les hommes, en l'occurrence Denis Shapovalov. Le Canadien, 15eme mondial et quart de finaliste à Rome il y a deux semaines, a subi la loi de Holger Rune, le prodige danois, déjà 40eme mondial à 19 ans. Le finaliste du tournoi de Lyon s'est imposé 6-3, 6-1, 7-6 en 2h01 face à un "Shapo" passé complètement au travers, qui a notamment commis 53 fautes directes. Rune a remporté le premier set en breakant à 2-2 et 5-3, puis le deuxième en breakant à 1-0 et 4-1. Dans le troisième, il a pris le service du Canadien à 5-4 et a servi pour le match. Mais il a manqué une balle de match, puis s'est fait débreaker (5-5) et a dû défendre une balle de set à 6-5. Une balle de set sauvée et Rune a finalement gagné ce match 7-4 au tie-break. Il s'agit de sa toute première victoire en Grand Chelem ! Prochain adversaire : le Suisse Laaksonen. Shapovalov, qui n'a gagné que deux matchs à Roland-Garros durant sa carrière, va quant à lui déjà pouvoir se tourner vers la saison sur gazon.