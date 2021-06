Schwartzman est inarrêtable !

12 sets played. 12 sets won. 😛



Incroyable Diego Schwartzman ! L'Argentin, qui arrivait à Roland-Garros sans confiance, après des défaites d'entrée à Madrid, Rome et Lyon, vient de remporter son quatrième match de suite Porte d'Auteuil sans perdre un set pour rallier les quarts de finale ! Après Lu, Bedene et Kohlschreiber, le n°10 mondial s'est offert le scalp de Jan-Lennard Struff (42eme), qui avait notamment battu Andrey Rublev au premier tour.. Face à un Allemand auteur de 13 aces durant la rencontre mais aussi de 53 fautes directes, l'Argentin (0 ace, 35 fautes directes) a complètement manqué son début de match, en se retrouvant mené 5-1 40-15. Mais il a sauvé quatre balles de set à 5-1, une à 5-2 et une à 5-3 avant de recoller à 5-5 et s'imposer au tie-break (11-9), après avoir encore dû sauver une balle de set, à 7-6. La deuxième manche a mal débuté pour lui également, avec un nouveau break à 1-1, puis à 2-2 après avoir débreaké. Mais il a de nouveau repris le service adverse pour revenir à 3-3, puis une autre fois à 5-4 pour mener deux sets à zéro. La troisième manche a également été riche en rebondissements, avec un Schwartzman qui a mené 4-0 puis a vu s adversaire revenir à 4-4, avant de le breaker une dernière fois à 6-5 à s'imposer. L'Argentin n'a rien lâché et le voici donc en quarts de finale de Roland-Garros pour la troisième fois de sa carrière après 2018 et 2020. Deux années où il a été éliminé par Rafael Nadal (en quarts en 2018 et en demies en 2020). Et cette année, c'est encore l'Espagnol qu'il pourrait défier si ce dernier se défait de Jannik Sinner.