Sakkari et Jabeur passent en deux sets

ROLAND-GARROS (France, Grand Chelem, terre battue, 35 millions d'euros)

1er tour

Paquet (FRA, WC)

Ferro (FRA)

Babel (FRA, WC)

Mladenovic (FRA)

Jacquemot (FRA, WC)

Dodin (FRA, WC)

Parry (FRA, WC)

Garcia (FRA)

Tan (FRA, WC)

Cornet (FRA)

Burel (FRA, WC)

Maria Sakkari et Ons Jabeur seront bien au rendez-vous du deuxième tour de Roland-Garros. Programmées en première rotation, la n°17 et la n°25 mondiale se sont qualifiées en deux sets en battant respectivement Katarina Zavatska (129eme) et Yulia Putintseva (43eme). La Grecque s'est imposée 6-4, 6-1 en 1h28, malgré sept doubles-fautes et deux breaks concédés. Mais elle a réussi un break décisif à 5-4 dans le premier set, avant de dérouler dans le deuxième set en menant rapidement 5-0. Elle défiera au prochain tour l'Italienne Paolini.Menée 5-4 dans la première manche, la Tunisienne a réussi à enchaîner trois jeux de suite pour empocher le set, puis a poursuivi sur sa lancée en menant 5-0 dans la deuxième, avant de conclure un peu plus tard. Prochaine adversaire : l'Australienne Sharma.Barty (AUS, n°1) - Pera (USA)Linette (POL) -bat Bara (ROU, Q) : 7-6 (5), 6-2bat Putintseva (KAZ) : 7-5, 6-2Gauff (USA, n°24) - Krunic (SER, Q)Q.Wang (CHN) - Hsieh (TAI)bat Liang (TAI, Q) : 6-1, 1-6, 6-4bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-3Ka.Pliskova (RTC, n°9) - Vekic (CRO)Suarez Navarro (ESP) - Stephens (USA)Lepchenko (USA, Q) - Zhang (CHN)Petkovic (ALL) - Muchova (RTC, n°18)Alexandrova (RUS, n°32) - V.Williams (USA)bat Kr.Pliskova (RTC) : 5-7, 6-4, 6-2bat Gasparyan (RUS) : 6-0, 6-1bat: 6-2, 7-5bat Ostapenko (LET) : 6-4, 4-6, 6-3bat Blinkova (RUS) : 6-1, 6-4bat Jorovic (SER) : 6-3, 7-6 (6)Zhu (CHN) - Pegula (USA, n°28)bat Zavatska (UKR, Q) : 6-4, 6-1bat Voegele (SUI, Q) : 7-5, 6-1bat Watson (GBR) : 6-4, 7-5bat Sanders (AUS, Q) : 6-4, 6-1bat Muguruza (ESP, n°12) : 6-1, 6-4Zheng (CHN) - Sorribes Tormo (ESP)bat Arruabarrena (ESP, Q) : 6-2, 6-3bat Martic (CRO, n°22) : 6-2, 6-7 (5), 6-4Kontaveit (EST, n°30) - Golubic (SUI)Schmiedlova (SLQ, Q) -bat Rogers (USA) : 6-7 (3), 7-6 (8), 6-2)bat Juvan (SLO) : 6-0, 7-5bat Begu (ROU) : 7-6 (6), 6-2bat Rus (PBS) : 7-5, 7-5bat X.Wang (CHN, Q) : 6-2, 4-6, 6-4bat Kerber (ALL, n°26) : 6-2, 6-4bat: 6-4, 6-1bat Stojanovic (SER) : 7-6 (4), 6-2bat Govortsova (BIE, LL) : 6-1, 6-0bat Minnen (BEL, Q) : 6-7 (3), 7-6 (5), 6-1bat Kuznetsova (RUS) : 6-4, 2-6, 6-3bat Gorgodze (GEO, Q) : 6-4, 6-2bat Potapova (RUS) : 6-2, 6-1bat: 6-3, 3-6, 6-1bat McHale (USA) : 6-4, 6-0bat Kozlova (UKR) : 6-2, 6-4bat: 6-3, 3-6, 6-3bat Konjuh (CRO, Q) : 6-4, 6-3bat Andreescu (CAN, n°6) : 6-7 (1), 7-6 (2), 9-7bat Osorio Serrano (COL, Q) : 7-5, 6-4bat Bouzkova (RTC) : 6-0, 4-6, 6-2bat Anisimova (USA) : 7-6 (5), 6-1bat Konta (GBR, n°19) : 7-6 (5), 6-2bat Van Uytvanck (BEL) : 7-5, 4-6, 6-4bat Doi (JAP) : 6-3, 5-7, 6-3bat Podoroska (ARG) : 6-0, 6-3bat Bertens (PBS, n°16) : 6-1, 3-6, 6-4bat Siegemund (ALL) : 6-3, 6-1bat: 6-4, 6-4bat Kanepi (EST) : 4-6, 6-3, 6-0bat Davis (USA) : 6-2, 7-6 (3)bat: 6-3, 7-6 (8)bat Cocciaretto (ITA, LL) : 6-1, 6-3bat Tig (ROU) : 6-4, 7-6 (6)